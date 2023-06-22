女歌手控「金曲得主」性騷　當事人反擊：有性騷的人被車撞死

▲張三和王喬尹互相指控性騷。（圖／翻攝自Facebook／張三、王喬尹）



記者崔子柔／綜合報導

ＭeToo風波從政治圈延燒到演藝圈，客語女歌手王喬尹昨（21）日指控，她加入金曲得主「張三李四」的張三的公司，張三傳LINE問她「妳覺得我們要在一起嗎」，又在工作時趁錄音師去抽菸的空檔，把手伸進她衣服裡摸背。張三今凌晨則發文回應，「我不認同你用這種方式創造假關注，因為這樣會混淆真正的受害者」、「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死，我敢這樣說，你敢嗎？」

王喬尹發文表示，「我真的很不希望他繼續再找無知的女歌手合作」，並稱自己的遭遇相較之下沒那麼腥風血雨，但希望能幫助更多人不受害，她透露張三曾要求她和另組重唱女藝人參加大陸老闆的飯局，她表明不喜歡，卻被對方吼「如果不是真的有必要，我需要找妳嗎」。

▲王喬尹發文。（圖／翻攝自Facebook／王喬尹）



王喬尹指出，張三有次傳LINE說「妳覺得我們要再一起嗎」，過幾天又說「公司其他人都以為我們在一起，是妳去說的嗎」，她則因為大家都知道她有喜歡的人，沒有多做解釋。後來張三在工作時，趁錄音師去抽菸的空檔，「他突然把手伸進我的衣服摸我的身體，我正處於認真工作的狀態，第一時間不知道怎麼反應，只是趕快閃躲，所以他只摸到我的背，還好錄音師很快就回來了」。

▲張三回擊。（圖／翻攝自Facebook／張三）



張三今凌晨則對此PO文回應，「我不認同你用這種方式創造假關注，因為這樣會混淆真正的受害者，你想紅想到用這種不擇手段，捏造事件博取媒體版面」，澄清他從未碰觸王喬尹身體任何部位，並反過來指控「倒是你多次在錄音室，無緣無故一直往我身上靠，我都盡量刻意避開，因為我有喜歡的人而且不是你，不曉得是不是因為我拒絕你，造成你的心理傷害」，「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死，我敢這樣說，你敢嗎？」