遲來的「卒業證書」等99年終於圓夢　 當年付不起1元成為終身遺憾

▲宜蘭馬賽國小發出一份等了99年的「卒業證書」。（圖／翻攝自Facebook／蘇澳鎮公所）



記者林彥臣／綜合報導

宜蘭馬賽國小20日舉行畢業典禮，不過其中最特別的一份畢業證書，是早在99年前就應該頒發的「卒業證書」，當年這位畢業生因為家境清寒，付不出1元的費用領證書，成為一輩子的遺憾，這位畢業生的3個兒子，為了替爸爸圓夢，與校方聯繫之後，終於將這份「卒業證書」復刻成功。

蘇澳鎮公所在臉書發文指出，畢業生林粗皮大正13年3月25日畢業（1924年/距今99年）為馬賽國小前身「馬賽公學校」第5屆畢業生。

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▲畢業生林粗皮的三個兒子，替父親領回證書圓夢。（圖／翻攝自Facebook／蘇澳鎮公所）



蘇澳鎮公所指出，當年應屆畢業的「粗皮」家貧無法支付1元文書工本費，所以無法領取畢業證書，時隔將近1世紀，學校追贈「復刻版卒業證書」由「粗皮」的三位兒子代父親領取，林家三兄弟事業有成，藉此機會回贈學校50萬元獎助金。

馬賽國小也表示，沒拿到「卒業證書」的校友也歡迎聯絡，每一份證書都只要1元的費用。