　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遲來的「卒業證書」等99年終於圓夢　 當年付不起1元成為終身遺憾

▲▼宜蘭馬賽國小發出一份等了99年的「卒業證書」。（圖／翻攝自Facebook／蘇澳鎮公所）

▲宜蘭馬賽國小發出一份等了99年的「卒業證書」。（圖／翻攝自Facebook／蘇澳鎮公所）

記者林彥臣／綜合報導

宜蘭馬賽國小20日舉行畢業典禮，不過其中最特別的一份畢業證書，是早在99年前就應該頒發的「卒業證書」，當年這位畢業生因為家境清寒，付不出1元的費用領證書，成為一輩子的遺憾，這位畢業生的3個兒子，為了替爸爸圓夢，與校方聯繫之後，終於將這份「卒業證書」復刻成功。

蘇澳鎮公所在臉書發文指出，畢業生林粗皮大正13年3月25日畢業（1924年/距今99年）為馬賽國小前身「馬賽公學校」第5屆畢業生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼宜蘭馬賽國小發出一份等了99年的「卒業證書」。（圖／翻攝自Facebook／蘇澳鎮公所）

▲畢業生林粗皮的三個兒子，替父親領回證書圓夢。（圖／翻攝自Facebook／蘇澳鎮公所）

蘇澳鎮公所指出，當年應屆畢業的「粗皮」家貧無法支付1元文書工本費，所以無法領取畢業證書，時隔將近1世紀，學校追贈「復刻版卒業證書」由「粗皮」的三位兒子代父親領取，林家三兄弟事業有成，藉此機會回贈學校50萬元獎助金。

馬賽國小也表示，沒拿到「卒業證書」的校友也歡迎聯絡，每一份證書都只要1元的費用。

鳳凰花開的畢業季????‍????????‍???? 我的麻吉及師長們，請各自珍重 咱～同窗一時、友情一世，畢業快樂！ ???? ‧ 蘇澳鎮大家長...

蘇澳鎮公所發佈於 2023年6月19日 星期一

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
炎亞綸偷拍網紅私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」！向耀樂道歉
戲曲王子遭控性侵　唐美雲戲團開第一槍「確定換角」
曾莞婷：收到宥勝道歉訊息

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

炎亞綸遭控偷拍私密片　卡神喊「取消十大傑出青年」：退出演藝圈

遲來的「卒業證書」等99年終於圓夢　 當年付不起1元成為終身遺憾

AV女優MeToo反被酸「價格沒談攏」！她嘆：別覺得我們被性騷活該

炎亞綸偷拍道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點：不只是人品問題

炎亞綸被控偷拍　律師傻眼「要確定耶」：可處7年以上有期徒刑

快訊／遭控「硬親摸胸」電台女員工！阮慕驊3點回應了

賓利一次停兩格「婦幼車位」　他嘆：錢買不到修養

台灣紙本地圖權威「上河文化」熄燈！伴山友逾20載不敵網路當道

財經專家遭爆酒後亂性「硬親摸胸」！女電台前員工：我永遠記得你

上周爆16起本土登革熱「都在台南市」！南部另增3例日本腦炎

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

大S被爆料！汪小菲速抵台　張蘭聽孫喊「奶奶」笑開懷

炎亞綸遭控偷拍私密片　卡神喊「取消十大傑出青年」：退出演藝圈

遲來的「卒業證書」等99年終於圓夢　 當年付不起1元成為終身遺憾

AV女優MeToo反被酸「價格沒談攏」！她嘆：別覺得我們被性騷活該

炎亞綸偷拍道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點：不只是人品問題

炎亞綸被控偷拍　律師傻眼「要確定耶」：可處7年以上有期徒刑

快訊／遭控「硬親摸胸」電台女員工！阮慕驊3點回應了

賓利一次停兩格「婦幼車位」　他嘆：錢買不到修養

台灣紙本地圖權威「上河文化」熄燈！伴山友逾20載不敵網路當道

財經專家遭爆酒後亂性「硬親摸胸」！女電台前員工：我永遠記得你

上周爆16起本土登革熱「都在台南市」！南部另增3例日本腦炎

中國5月進口俄石油971萬噸「大爆增」　創俄烏戰爭以來新高

美軍出手協尋「鐵達尼號觀光潛艇」　泰坦號約剩40小時可呼吸

炎亞綸遭控偷拍私密片　卡神喊「取消十大傑出青年」：退出演藝圈

布習會後　克里姆林宮稱對「俄中關係」充滿信心

遲來的「卒業證書」等99年終於圓夢　 當年付不起1元成為終身遺憾

AV女優MeToo反被酸「價格沒談攏」！她嘆：別覺得我們被性騷活該

炎亞綸偷拍道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點：不只是人品問題

《全明星》女星爆「罹患軟骨瘤」　悲曝心中遺憾：想慢慢填滿

陸媒曝：台積電三巨頭飛大陸　拜訪2大重要客戶

守護古蹟！新北消防局「淡水理學堂大書院」救災演練...過程超逼真

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

沒追到籃籃請吃雞排！　本人大方回應了

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

黃子佼「2個超頂優點」難以取代！網秒點頭

「不信大小S嗑藥」原因曝！鄉民：7、8年級台女之母

RF健身房被爆惡意倒閉！「FB、IG全清空」

即／遭控性騷電台女員工！阮慕驊3點回應了

別羨慕富二代！　5生肖肯努力必成功

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

童高燒5天肺浸潤　5大魔王病毒正肆虐

賓利佔兩格「婦幼車位」　他嘆：錢買不到修養

演藝圈清流還有他！網友笑虧「拈花惹草」

AV女優夜店遭襲胸！發聲慘被酸穿太露

更多熱門

相關新聞

蘇澳必吃美津早餐店　包子出爐就秒殺

蘇澳必吃美津早餐店　包子出爐就秒殺

到蘇澳玩想要吃在地早餐，那不妨將以下店家先收藏！位於蘇澳大街上有間無名早餐店，網友暱稱為「美津早餐店」，是當地人最愛的早餐選擇，其中比拳頭還大的肉包每每一出爐就秒殺，想吃還要趁早。

分科測驗7月12、13日登場　明起開放報名

分科測驗7月12、13日登場　明起開放報名

服務犬陪女主一起畢業　獲畢業證書

服務犬陪女主一起畢業　獲畢業證書

登合歡山領畢業證書！土庫國小4生終生難忘

登合歡山領畢業證書！土庫國小4生終生難忘

蘇花改東澳隧道施工　5 /17～19入夜管制

蘇花改東澳隧道施工　5 /17～19入夜管制

關鍵字：

卒業證書畢業證書馬賽國小蘇澳

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

曾莞婷認：收到宥勝道歉訊息

《炮仔聲》男星妻淚訴「遭已婚八點檔一哥強抱」

炎亞綸劈3男全用同款SOP！私密對話曝光

炎亞綸偷拍未成年性愛片犯公訴罪　律師開腔

爸見監視器無法回放請假回家　汪搖尾迎接…20mins後離奇亡

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

炎亞綸「不夠成熟」曝最後聯絡時間：一直給彼此支持

沒追到籃籃請吃雞排！　本人大方回應了

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

戲曲王子被控「脫褲吸吮」確定換角

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面