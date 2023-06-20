黃子佼昨短暫清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症發生3大原因

▲開業精神科醫師楊聰財。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

藝人黃子佼捲入性騷風波，昨酒後情緒不穩疑似自殘送醫，出院前曾短暫清醒但無法言語。精神科醫師表示，臨床上將此症狀稱之為選擇性緘默症，主要與心因性壓力有關，親友可先協助文字溝通，慢慢打開患者心防，等到壓力排除後就可恢復正常表達，也不會留下後遺症。

開業精神科醫師楊聰財受訪時表示，對於藝人事件不做評論，但臨床上遇到的緘默症病患可分為典型與非典型兩大類，前者是「問什麼都不答」，後者是對特定對象或在特定環境中選擇沈默，有些人的沈默期甚至可持續1~2年。

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「心病還是要心藥醫。」楊聰財提到，當患者選擇緘默時，可能是遇到3種情況，一為對當下處境不知道該怎麼回答，二為對周遭環境有敵意，三為認為保持沈默是最好的策略。若緘默時間太長，就會被評斷為緘默症，需要心理資源介入。

楊聰財表示，自己在臨床上遇到的選擇性緘默個案大多為孩童，有些是個性偏內向，對於週遭環境有被動攻擊傾向，家長因總是問不出答案，無可奈何之下尋求醫療協助，經精神科醫師層層剖析，才知道是與老師、同學互動產生障礙，導致孩子選擇把自己的嘴巴「關起來」，但通常透過遊戲、繪畫治療後，多可獲得改善。

有別於孩童的遊戲治療，楊聰財提到，遇到選擇性緘默的成人病患，多會先以紙筆、手機傳訊息等溝通，慢慢建立信任感，也有利患者表達困擾、宣洩壓力，而當心理壓力解決後，通常可恢復正常溝通，智力、能力都不受影響。