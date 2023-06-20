巴西總統將會晤教宗方濟各　倡議維護世界和平

▲巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電

巴西總統魯拉今晚啟程前往歐洲，首站羅馬將與天主教教宗方濟各會面討論俄烏戰爭的解決方案，倡議維護世界和平穩定。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在每週節目「與總統對話」中表示，方濟各對結束俄烏戰爭非常感興趣，魯拉也想和教宗討論和平倡議和世界各地的不平等，建立一個全球運動來維護國際和平與安全，共同營造穩定的發展環境。

魯拉說，他將在任期內試圖讓全世界意識到，在生產食物比消費更多食物的地球上，人們應該對饑餓和缺乏食物的情況感到憤怒，因為問題不在於生產，而在於分配不均，以及沒有錢買食物。

魯拉還將邀請教宗參加每年10月在巴西北部城市貝倫（Belém）舉行的宗教遊行拿薩勒節慶（Círio de Nazaré）。

在羅馬期間，魯拉還將與義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）和羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）會面。

魯拉22日也會出席在巴黎舉行的「新全球融資契約峰會」，雙邊議程上的討論問題包括法國國民議會上週通過一項反對歐盟與南方共同市場（Mercosur）自由貿易協定的決議。

魯拉還將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）餐敘，討論法國國會通過對南方共同市場與歐盟之間協定加強條件的問題。他認為，既然彼此是戰略和夥伴，就不應該做出威脅。

巴西總統魯拉也應英倫天團酷玩（Coldplay）邀請，參與在巴黎艾菲爾鐵塔旁的戰神廣場所舉行的活動，進行閉幕式致詞。

此外，魯拉表示，他將引起世界對能源問題的關注，指出在巴西使用的電力，87%是可再生能源，全球占比為27%；巴西使用的燃料，50%是乾淨和可再生燃料，世界其他地區只有15%。

魯拉說，巴西有潛力投資由可再生能源或低碳能源產生的綠色氫等新能源，在風能、太陽能方面投入大量資金，如果世界有需要，巴西可生產和出口綠色氫能源到全世界，「在討論能源轉型和新能源問題方面，巴西已經是世界的中心」。