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外送員加油站借廁所「ㄘㄨㄚˋ在小便斗」！員工見土黃色屎水怒了

記者柯振中／綜合報導

出門在外如果有排尿、排便的需求，有許多人會找加油站解決。不過，一名外送員日前因為急著上排便，跑去加油站上廁所，沒想到商家好意出借，他卻直接「拉在小便斗」，恐怖的事件曝光後，讓加油站店員氣炸了。

這名加油站員工在「爆料公社」表示，這名外送員16日跑來借廁所，但不曉得出於什麼原因，擺著馬桶不上，硬是要在小便斗大號，導致整個小便斗充滿土黃色的汁液，噁心的畫面令人十分生氣。

▼外送員向加油站借廁所，結果直接拉在小便斗。（圖／翻攝「爆料公社」）

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▲▼外送員向加油站借廁所，結果直接拉在小便斗。（圖／翻攝「爆料公社」）

員工氣得痛罵，若是廁所有點髒，可以向現場人員提出協助的請求，員工們都十分樂意助人，但不曉得為何會出現這種令人不適的行為，「怎麼還有辦法活到現在？如果你看到這篇文章跟影片，希望你好自為之一點！」

▲▼外送員向加油站借廁所，結果直接拉在小便斗。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼外送員向加油站借廁所，結果直接拉在小便斗。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼外送員向加油站借廁所，結果直接拉在小便斗。（圖／翻攝「爆料公社」）

噁心的畫面瞬間引起討論，不少網友留言譴責，「都到那了，是不會用馬桶嗎？是真的很爛」、「他的黃金手繼續送餐點，加料不加價」、「看起來是烙賽，忍不住快拉下去了，但也太扯」、「最起碼也要事後清乾淨吧？有那麼難嗎」、「證明不是教育的問題，怎麼都怪到教育體制咧！都沒人說是他不受教。」

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他加油站借廁所　直接「ㄘㄨㄚˋ在小便斗」員工怒了

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