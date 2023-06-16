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《紐時》：黃仁勳黑色皮衣成矽谷新時尚　ChatGPT給這穿搭4個答案

▲▼NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃仁勳標誌性的皮衣穿搭。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

輝達（NVIDIA）股價飆漲，市值突破1兆美元，執行長黃仁勳每回亮相，身上都離不開標誌性的黑色皮衣單品，給人留下深刻印象。《紐約時報》則說，他身上的黑色皮衣成為人工智慧典範轉變的象徵。

根據《紐約時報》報導，黃仁勳每次公開露面時，都穿著黑色皮衣，通常會搭配黑色T恤和牛仔褲，在登上《時代》雜誌封面時，也是穿著黑色皮衣，2016年在知名論壇Reddit線上與網友互動時，還自稱「那個穿皮衣的人」。

黃仁勳有翻領造型的皮衣，或是很多拉鍊的皮衣，但不論什麼款式都是黑色，一名發言人表示，黃仁勳已經穿皮衣至少20年了，讓他看起來總是一樣。黑色皮衣除了能代表黃仁勳，也象徵人工智慧產業的巨大躍進。

就如同賈伯斯的黑色高領、薩克柏的灰色T恤、貝佐斯像嘻哈歌手Pitbull的打扮，這些執行長都明白，一家能改變世界的公司，還要成為主流文化組成的企業，區別就在領導者的形象。

▲▼雲達科技總經理楊麒令穿上黃仁勳招牌皮衣。（圖／讀者提供）

▲雲達科技總經理楊麒令穿上黃仁勳招牌皮衣。（圖／讀者提供）

《著裝規範：時尚法則如何創造歷史》（Dress Codes: How the Laws of Fashion Made History）的作者、史丹佛大學法學院教授Richard Thompson Ford認為，讓人一眼能認出的打扮，就像卡通人物或超級英雄，一方面是拒絕時尚，一方面又在借助時尚的力量。

不過當事人被問到為什麼每天都穿一樣時，通常只會回答這樣比較省時間，因為他們每天要思考的問題太多了。

歐巴馬就回答過類似的話，他通常都穿灰色或深藍色西裝，在擔任美國總統期間，只有穿過一次棕色西裝。黃仁勳的發言人則說，他每天都穿同樣風格的服裝，是因為這樣每天都能少做一個決定。

每天穿一樣的服裝能傳遞紀律性、專注度，還有Richard Thompson Ford所說的可靠性，而這些都是執行長需要的特質，不過這不是全部理由，在視覺傳播時代，想掌控一切的人都明白這一點，每天穿同樣的衣服，是在大眾思維中打造固有形象的捷徑。

舉例來說，提到雜誌編輯時，普遍會聯想到留短髮、戴墨鏡的《時尚》雜誌主編、「時尚女魔頭」原型Anna Wintour；而想到美國最高法院時，就會聯想到法官身上的黑袍。歷史上很多人深知視覺標誌的力量，所以他們的名字就代表了固有的穿衣風格，像是南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）的馬迪巴襯衫（Madiba）、聲稱滴血驗癌的女創業家霍姆斯（Elizabeth Holmes）一直模仿賈伯斯穿著黑色高領毛衣。

▲NVIDIA執行長黃仁勳與分析師問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳的皮衣款式引起不少人追隨。（圖／記者林敬旻攝）

《紐約時報》認為，黃仁勳心裡很清楚，黑色皮衣就代表了他的個性。台北2023 Computex大會在上月舉行，當時氣溫26至32度，有人詢問黃仁勳為何能耐著炎熱穿皮衣，黃仁勳則回答「我一直都很酷」。

矽谷形象顧問兼造型師Joseph Rosenfeld說，黃仁勳選擇把黑色皮衣當制服，是因為這能讓人重新審視。如果黃仁勳穿著西裝，或是POLO衫配卡其褲，看起來就像個傳統乏味的管理者，但皮衣顯示他是有創造力、地位高的人，可以穿任何他想穿的衣服。

ChatGPT則針對「為何黃仁勳總穿黑色皮衣」給出4個原因，「黑色皮衣能讓人想到自信、權威、專業」，另與摩托車有關，能代表速度。

Joseph Rosenfeld表示，很多客戶問他能否也穿這樣一件皮衣，他則回答，這個造型已經歸黃仁勳所有，建議去開發另一種形象。黃仁勳也成為唯一一位在電商平台有同名皮衣的執行長。

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