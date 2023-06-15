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妹子「彈奶+M字腿」迪士尼露出被炎上！網見本尊崩潰：有點噁

妹子低胸彈奶M字腿「迪士尼露出」，在日本被炎上！本尊曝光讓網友更崩潰。（翻自推特）

▲妹子穿著暴露在東京迪士尼內直播。（翻自推特）

圖文／鏡週刊

日本網友最近瘋傳一組圖片，只見有兩名妹子在東京迪士尼內直播，但其中一名妹子穿著相當暴露，遭到網友「炎上」討論，而且網友們看到本尊後，更是崩潰到不行。

據日本《週刊女性》報導，近日有兩名女生到東京迪士尼，透過TikTok拍影片直播，但不少人被鏡頭的畫面「驚嚇」。因為其中一名妹子，身穿超低胸上衣，讓巨乳呼之欲出，下半身也只穿丁字褲型牛仔褲，更張開M字腿，性挑逗意味十足。

不少日本網友看到這兩位妹子的影像，紛紛直呼：「太誇張了，竟然在合家歡的迪士尼園區有這樣的舉動，不怕傷了小朋友的眼睛？」、「有點噁心」、「對不起，我對本尊實在很有意見...」報導也指出，大多數網友對於這樣的行為，感到不解且難以接受。

但報導也稱，其實早在去年10月，大阪的環球影城也發生過類似問題，當時有一群女子穿著暴露，到影城內進行街拍。因此就有網友諷刺說：「現在是怎樣？暴露是王道？」、「可以來個東西軍大車拚？迪士尼 VS. 環球影城？」

先前大阪環球影城也出現穿著暴露的女生們街拍。（翻自IG）

▲先前大阪環球影城也出現穿著暴露的女生們街拍。（翻自IG）

影像一公開後，隨即引發網友熱議。（翻自IG）

▲影像一公開後，隨即引發網友熱議。（翻自IG）

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