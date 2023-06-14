咖哩飯超好吃！「老闆料理這一幕」他傻了　吃貨吵翻：不會再去





▲原PO一度震驚，常吃的咖哩飯居然是調理包。（示意圖／非新聞當事人／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多名店主打新鮮現做，而饕客們為了這一味，都心甘情願排隊N小時！不過一名網友驚訝直呼，常去某店家吃燴飯和咖哩，直到最近才發現老闆不是自己熬製醬料，而是調理包直接加熱，讓原PO一度難以接受。文章曝光後，網友為此吵翻了，「不會再去啊 ，調理包自己在家吃就好」、「好處就是穩定口味阿」。

一名網友在PTT表示，口袋店家中，有一家有賣燴飯與咖哩類餐點，恰好適合原PO的口味，因此還蠻常去光顧享用，豈料某次看老闆製作料理時，原來燴飯與咖哩都是調理包加熱，接著鋪上白飯與青菜，就熱騰騰端上桌了。

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當下原PO直言，看到不是現做料理時，確實感到怪怪的，但後來一轉念也罷了，「調理包快速方便也沒什麼，反正東西好吃就好了？」

對此，原PO也詢問吃貨們的看法，「看到店家是用調理包，會因此覺得怪怪的嗎？還是覺得東西吃起來正常好吃，就沒差？」

底下網友看法兩極化，「很多連鎖店家都是中央廚房送的啊」、「看價錢」、「不會再去啊 ，調理包自己在家吃就好」、「一堆輕食或早午餐不是都這樣嗎」、「調理包好處就是穩定口味阿」、「好不好吃+衛不衛生比較重要」、「賣很貴的話當然介意啊」、「調理包去超商買就有了」、「會問他哪一家的可以幫代購嗎」。

也有知情人士分享，「我大學打工的輕食店，除了義大利麵品項，其他都是料理包，一份賣300多元」、「台北西門町有間非連鎖的咖哩店，一堆人留言吃的味道就是佛蒙特咖哩塊，但那間生意還很好」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

