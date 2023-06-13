借帳號給詐團判賠489萬元！送貨員辯應徵當鋪業務受騙　法官不採信

▲林男將帳戶借給詐團，遭判賠489萬元。（圖／記者白珈陽攝）



記者崔子柔／綜合報導

南投縣一名現為送貨員的林姓男子日前提供銀行帳戶給帳騙集團，該帳戶共騙了3人，分別匯款280萬、114萬、95萬，南投地院依一般洗錢罪判林男有期徒刑6月、罰金10萬元，民事部分則判林男賠償3名被害者共489萬元。

根據判決書內容，林男2021年將銀行帳戶金融卡、密碼提供給詐騙集團，一名彭姓女子同年5月18日被詐團通知「彩球博弈中大獎」要繳手續費、遭逮捕需繳保釋金等，便依指示匯款280萬元到林男帳戶，款項隨即遭車手提領。

另有施姓男子、陳姓女子遭投資詐騙，分別匯款95萬元、114萬元到林男帳戶，款項同樣馬上被車手領走。

林男辯稱，他在臉書上看到當鋪應徵業務的廣告，對方要求提供證件及帳戶，做為公司紀錄用途，他當時因身上沒錢急需工作就照做，沒有要幫助詐騙，但已經找不到當時的臉書對話紀錄。

法官不採信林男說法，認為其學歷高中畢業，不會完全不知常見詐騙手法。刑事依一般洗錢罪名，三案分別判處林男有期徒刑6月及併科罰金10萬元，民事則因林男沒有管理好自己的帳戶，造成3名受害人巨大損失，應連帶負賠償責任，總金額489萬元。