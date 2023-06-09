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永鑫能源舉辦「綠市集」送北極熊回家！打造東區打卡候車亭原因「揪感心」

▲▼永鑫能源,綠市集,北極熊,永續,環保,環境,地球,北極熊候車亭,頂好市場,龍門廣場。（圖／永鑫能源提供）

▲「永鑫能源#送北極熊回家綠市集」活動6/3（六）於台北市東區頂好廣場熱鬧展開，永鑫能源從執行長陳必揚到員工都來到現場展現團結與凝聚力，一同推廣環保永續之餘，更鼓勵民眾日常也要以自己的方式為地球與北極熊盡一份心力！（圖／永鑫能源提供）

生活中心／綜合報導

環保不只是議題，更是目前刻不容緩的行動！為了響應6/5世界環境日，同時也力求讓更多人了解再生能源的重要性，太陽能系統建置開發商「永鑫能源」特別在6/3（六）於台北市東區頂好廣場舉辦「#送北極熊回家綠市集」活動，希望藉由綠市集，鼓勵大家將垃圾減量風氣融入日常，培養自備容器、購物袋的無塑生活習慣。當天永鑫能源員工及許多家人和寵物也以行動支持公司理念，熱情參與，展現十足向心力，東區絡繹不絕的人潮，更是瞬間將整個綠市集烘托得熱鬧非凡！位於鄰近的打卡熱點「北極熊候車亭」其實也是永鑫能源認養第3年的候車亭，停下腳步的民眾，皆能在此體會地球環境對於北極熊與人類的重要。無論是日常生活或特色市集活動，永鑫能源都希望能鼓勵民眾，以行動熱愛並關懷我們的地球環境。

此次的#送北極熊回家綠市集活動，就是希望透過北極熊反映出牠們因氣候環境變遷，而被迫遷徙、離開原本居住地，甚至來到都市森林覓食的意象，強調環境失衡所造成的生存危機。永鑫能源執行長陳必揚在活動開始時，便透過致詞傳達永鑫能源對於節能減碳的重視。他表示，「永鑫能源除了持續透過設置太陽能電廠，藉由再生能源發電減少碳排放外，我們也鼓勵同仁從日常生活做起，像是隨手關燈、多乘坐大眾運輸，一步一步的累積就能幫忙環境永續。」

▲▼永鑫能源,綠市集,北極熊,永續,環保,環境,地球,北極熊候車亭,頂好市場,龍門廣場。（圖／永鑫能源提供）

▲永鑫能源執行長陳必揚號召現場的同仁與民眾一起「save the environment」！（圖／永鑫能源提供）

此次活動也邀請到遠從嘉義大埔鄉和平社區前來的「大埔愛樂」，永鑫能源除了推廣環境永續理念外，與地方共榮，也是公司重要理念之一，與永鑫能源合作的「嘉義大埔和平社區發展協會—大埔愛樂」便是目前永鑫能源支持的單位之一，永鑫能源不僅認購當地農產品，發放給員工夥伴們，也由於社區位於曾文水庫旁，居民時常會撿到淪為廢棄物的漂流木，透過曾經駐村的藝術家指點，居民紛紛將這些漂流木製成提琴，塑造獨一無二的社區文化。溫潤的木頭質地、悠揚的琴音，加上環保永續的理念，儘管加入「大埔愛樂」的成員不乏50、60多歲的長輩，費了不少功夫練琴的他們不僅從演奏過程中感到幸福，他們人生歷練所演奏的悠揚琴聲，更是讓現場聆聽的聽眾感覺更有溫度！

▲▼永鑫能源,綠市集,北極熊,永續,環保,環境,地球,北極熊候車亭,頂好市場,龍門廣場。（圖／永鑫能源提供）

▲大埔愛樂的樂手老師們，透過悠揚的琴音向大眾傳達永續環境的重要性。（圖／永鑫能源提供）

活動當天，氣溫來到攝氏30多度的高溫濕熱，為了幫民眾一消暑氣，永鑫能源也特別邀請「奉茶行動」前來設置奉茶點。活動過程中除了特別來逛市集的民眾，還有不少人就是透過奉茶行動App而找到奉茶資訊，特別帶著自備水壺前來裝水，每一次只要有民眾前來裝水，就能成功為地球避免一次寶特瓶垃圾的產生！

▲永鑫能源北極熊綠市集活動，奉茶站免費提供飲水。（圖／記者林敬旻攝）

▲過去象徵人情味的奉茶活動，延伸至今也可以是支持環境永續的生活方式之一。（圖／記者林敬旻攝）

這回一同加入「綠市集」的攤商也是萬中選一，他們主要是透過天然手作、療癒美食等方式支持環保議題的永續攤商，此次為響應永鑫能源呼籲節能減碳、守護地球環境、送北極熊回家的理念，攤商也採取裸買、裸賣模式，且不提供一次性餐具，揪民眾一起將環保概念真正落實在消費生活中。

▲永鑫能源北極熊綠市集活動，世嵵梅酒。（圖／記者林敬旻攝）

▲當天吸引眾多人潮試喝採買的世嵵梅酒，堅持以職人工藝精神釀造，將天然梅子慢慢醞釀成酒，為在地食材創造更多元價值。（圖／記者林敬旻攝）

▲永鑫能源北極熊綠市集活動，台灣友善動物協會。（圖／記者林敬旻攝）

▲致力於推廣動物權的台灣友善動物協會，不只關注生活中常見的貓狗動物權益，也關心像北極熊這樣，因環境變遷而被迫遷徙或喪失居住地的基本生存權。（圖／記者林敬旻攝）

▲永鑫能源北極熊綠市集活動，藝織花。（圖／記者林敬旻攝）
▲花材與包裝材料的廢棄與浪費，也是近年備受關注的環保議題！近來適逢畢業季，除了過去習慣的買花送禮模式，其實也適合透過「藝織花」純手工打造的針織花，為親友帶來永不凋謝的紀念。（圖／記者林敬旻攝）

▲永鑫能源北極熊綠市集活動，Boxoap。（圖／記者林敬旻攝）

▲根據研究顯示，固體產品的總碳足跡會低於液體產品。以天然和安全、安心理念製作的Boxoap藝術手工皂，針對洗顏、洗髮、家事等效用打造，為使用者開啟美好且永續的生活。（圖／記者林敬旻攝）

而位於「綠市集」活動現場斜對面的「台北市頂好市場（龍門廣場）」候車亭，正是永鑫能源認養第3年的候車亭，自2021年9月打造成「北極熊候車亭」以來，已讓來往的許多旅客駐足，和療癒的北極熊拍張打卡照，並進而思索過去因過度開發所造成的環境衝擊，對北極熊與其他生物帶來怎樣的傷害？現在又能如何搶救與彌補？儘管限定1日的綠市集已經圓滿落幕，但佇立在忠孝東路四段精華地段的「北極熊候車亭」，將持續鼓勵民眾多多搭乘大眾交通工具，未來這座「北極熊候車亭」也將在台灣其他城市繼續發揮牠的影響力，持續推廣節能減碳觀念，永鑫能源邀請大家一同正視地球永續、環境生態的議題，#送北極熊回家。

▲▼永鑫能源,綠市集,北極熊,永續,環保,環境,地球,北極熊候車亭,頂好市場,龍門廣場。（圖／永鑫能源提供）

▲▼行經「台北市頂好市場（龍門廣場）」候車亭，別忘了與北極熊拍張打卡照再跳上公車或捷運，平日多選擇大眾交通工具，就能為永續環境、幫北極熊找回家的路，盡一份心力。（圖／永鑫能源提供、記者林敬旻攝）

▲永鑫能源北極熊綠市集活動，龍門廣場公車站牌北極熊打卡點。（圖／記者林敬旻攝）

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