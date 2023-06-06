印度大橋兩年內垮了兩次「橋墩溶入恆河」　官員承認設計有缺陷

▲印度一座跨越恆河大橋第二度發生倒塌。（圖／翻攝自Twitter）



記者王致凱／綜合報導

印度比哈爾邦（Bihar）一座正在工程中、橫跨恆河的大橋4日發生「軟腳式崩塌」，且這已經是這座大橋兩年內第二次發生倒塌事故。當地政府首長坦承橋樑設計存在缺陷，同時下令徹查追究相關人責任。

根據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，在橋樑倒塌事故發生後次日，比哈爾邦首席部長庫瑪爾（Nitish Kumar）接受ANI通訊社採訪時表示，「昨天倒塌的橋樑去年也曾發生過倒塌，我已經指示官員採取最嚴厲行動。」他又說，「橋樑的結構設計有問題，這就是一次又一次倒塌的原因，有關部門將對此展開調查並採取行動。」

事實上，這座橋樑的啟用儀式就是由庫瑪爾本人主持。據報導，庫馬爾在事故發生後立刻下令徹查，並且要求釐清責任歸屬。另據PTI通訊社報導，比哈爾邦副首席部長雅達夫（Tejashwi Yadav）則表示，橋樑正在計畫拆除中，因為專家發現其設計存在「嚴重缺陷」。

這座名為「Bhagalpur bridge」的大橋跨越恆河，連接阿古加尼加特（Aguvanighat）和蘇爾唐甘傑（Sultanganj）兩個城鎮，早在2022年4月就曾在雷雨後發生倒塌事故，當地政府隨後對其結構進行分析，發現橋體設計不良，因此做出拆除決定，未料工程中又再度發生倒塌，所幸沒有造成人員傷亡。

橋樑倒塌意外也讓當地政府承受政治盟友印度人民黨（BJP）的嚴詞批評。印度人民黨全國發言人普納瓦拉（ShehzadPoonwalla）甚至抨擊這座大橋是「貪腐之橋」。

從當地拍攝的畫面可見，大橋先是有一部分倒塌後，其餘部分疑似無法承受橋體結構重量而跟著倒塌，至少有4、5根橋墩瞬間「腿軟」，並且濺起大量水花，場面相當嚇人。