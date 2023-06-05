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「午夜雷雨」連3天！1年下不到10天　原因曝光

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲周日深夜北部大雷雨。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周末這兩天對流降雨可說是遍地開花，而且連續3個晚上都有「午夜雷雨」出現。天氣風險分析原因指出，這樣的條件一年可能有數10天，但午夜雷雨一年實際僅發生不到10天。

天氣風險在臉書說，好來勁的「午夜雷雨」，一年總是有個幾天，在氣象的熱力、動力條件都配合的情況下，午後雷雨遍地開花，而且到處飄流、激發新的對流，有些地方就會被雷雨多次襲擊，直到深夜。

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▼上周五到今日累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

天氣風險提到，這些條件包括大環境風向微弱、位於大低壓帶邊緣、高空潛在的熱能多，而且白天可能已發生午後雷雨，這樣的條件一年可能有數10天，但午夜雷雨一年實際僅發生不到10天，預報工作還是有很多要精進的地方。

吳聖宇也在臉書提到，周末這兩天的對流降雨可說是遍地開花，且連續3個晚上都有午夜雷雨出現，大氣狀態不穩定，但是真正發生了，才會知道是以這種方式呈現，遇到強降雨的朋友真的是辛苦了。

吳聖宇指出，今天、周二太平洋高壓較為增強，底層風向改變為偏東風，午後陸地上的熱對流發展還是有機會，但是規模應該會縮減，周三之後又會逐漸增多。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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