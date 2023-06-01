敘利亞女醫生行醫缺錢...果農衝郵局贊助義舉　員警行員聯手阻詐

▲▼台中梨山陳姓男子網路結交敘利亞女醫生，日前要求匯款13餘萬元讓她行醫，機警行員及員警勸說下成功阻詐。（圖／記者哈勇嘎澳翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市一名63歲陳姓果農在網路交友認識一名女子自稱是敘利亞女醫師，在多次連繫後，對方表示行醫急需用錢要求匯款給她，陳男到梨山郵局填寫匯款單後至不熟悉帳號，行員發覺有異立即通報員警，經幾經勸說下才允諾不匯款，保住自己辛苦的存款。

臺中市和平警分局梨山分駐所警員楊昭勇、李耀裕，5月30日中午接獲梨山郵局行員通報，有民眾欲匯款13萬500元至不熟識帳戶疑遭詐騙。員警接獲通報後，立即前往處理，經了解，是居住梨山地區64歲的陳姓農民，到梨山郵局臨櫃填完匯款單並留下現金，打算匯款給在敘利亞的女醫生。





陳民對員警的詢問守口如瓶，而且在郵局外面又有許多認識的人，覺得很不好意思，在員警不斷追問下，才輕聲的表示是朋友的友人在敘利亞行醫急需用錢，朋友請託其匯款，員警一聽，研判就是網路愛情交友詐騙手法。經行員及員警輪番勸說，陳民表情雖有些失落，取消了匯款及取回現金，並允諾不會再匯款了。

和平警分局提醒，詐騙集團常包裝成「醫生情人」噓寒問暖，利用甜言蜜語讓人墜入情網，再編織戰地受傷、家人生病或寄送禮物卡在海關等各種騙術手法取得同情，引誘走進陷阱，如遇有類似情節絕對不能輕信，以免遭詐騙。