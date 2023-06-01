　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

敘利亞女醫生行醫缺錢...果農衝郵局贊助義舉　員警行員聯手阻詐

▲ 。（圖／記者李陳信得攝）▼

▲▼台中梨山陳姓男子網路結交敘利亞女醫生，日前要求匯款13餘萬元讓她行醫，機警行員及員警勸說下成功阻詐。（圖／記者哈勇嘎澳翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市一名63歲陳姓果農在網路交友認識一名女子自稱是敘利亞女醫師，在多次連繫後，對方表示行醫急需用錢要求匯款給她，陳男到梨山郵局填寫匯款單後至不熟悉帳號，行員發覺有異立即通報員警，經幾經勸說下才允諾不匯款，保住自己辛苦的存款。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

臺中市和平警分局梨山分駐所警員楊昭勇、李耀裕，5月30日中午接獲梨山郵局行員通報，有民眾欲匯款13萬500元至不熟識帳戶疑遭詐騙。員警接獲通報後，立即前往處理，經了解，是居住梨山地區64歲的陳姓農民，到梨山郵局臨櫃填完匯款單並留下現金，打算匯款給在敘利亞的女醫生。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

陳民對員警的詢問守口如瓶，而且在郵局外面又有許多認識的人，覺得很不好意思，在員警不斷追問下，才輕聲的表示是朋友的友人在敘利亞行醫急需用錢，朋友請託其匯款，員警一聽，研判就是網路愛情交友詐騙手法。經行員及員警輪番勸說，陳民表情雖有些失落，取消了匯款及取回現金，並允諾不會再匯款了。

和平警分局提醒，詐騙集團常包裝成「醫生情人」噓寒問暖，利用甜言蜜語讓人墜入情網，再編織戰地受傷、家人生病或寄送禮物卡在海關等各種騙術手法取得同情，引誘走進陷阱，如遇有類似情節絕對不能輕信，以免遭詐騙。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
礁溪飯店裝針孔抓到了！竟是「約砲自拍」忘記帶走
《黑暗榮耀》大學版！　男大生系館頂樓遭打到腦震盪
親綠插畫家爆性騷！小模繩縛照外流　淚：反被檢討
李坤城兒斥「厝都讓惡人巧取」！　心疼阿公80歲還做管理員
性騷導演曾入圍金鐘獎！車上伸狼爪　她痛揭恐怖過程
不是邊充邊用！　害iPhone電池短命「關鍵曝」
快訊／租屋29樓墜下慘死　家人驚：昨天才剛搬來　
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

找早餐店闆娘幫跑紅白帖　花蓮副議長A助理費129萬...認罪換免囚

礁溪飯店裝針孔...偷拍狼抓到了！竟是「約砲自拍」忘記帶走

家中發現陌生頭髮！警衛爆：她有磁扣進出3年了　正宮崩潰怒告

敘利亞女醫生行醫缺錢...果農衝郵局贊助義舉　員警行員聯手阻詐

快訊／警車台74被慘撞！　剛要收隊「休旅車高速追尾」車輪都歪了

假租約騙銀行發行「不動產證券」　頂晟負責人與妻舅遭起訴

新北17歲屁孩改裝機車炸街…囂張傳IG「是我沒有錯！」下場慘了

游到岸邊10公尺無力溺斃　2同行友人挨告「見死不救」結果曝

高雄恐怖強風！23歲男騎車遭「飛天電線桿」擊落　驚險瞬間曝

快訊／高雄男租屋處「29樓墜下」慘死！家人驚：昨天才剛搬來

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

找早餐店闆娘幫跑紅白帖　花蓮副議長A助理費129萬...認罪換免囚

礁溪飯店裝針孔...偷拍狼抓到了！竟是「約砲自拍」忘記帶走

家中發現陌生頭髮！警衛爆：她有磁扣進出3年了　正宮崩潰怒告

敘利亞女醫生行醫缺錢...果農衝郵局贊助義舉　員警行員聯手阻詐

快訊／警車台74被慘撞！　剛要收隊「休旅車高速追尾」車輪都歪了

假租約騙銀行發行「不動產證券」　頂晟負責人與妻舅遭起訴

新北17歲屁孩改裝機車炸街…囂張傳IG「是我沒有錯！」下場慘了

游到岸邊10公尺無力溺斃　2同行友人挨告「見死不救」結果曝

高雄恐怖強風！23歲男騎車遭「飛天電線桿」擊落　驚險瞬間曝

快訊／高雄男租屋處「29樓墜下」慘死！家人驚：昨天才剛搬來

黃仁勳明見鴻海、台積電高層　電腦展逛華碩畫面曝光

不要哭！兄弟輸球悲傷無助？小球迷哭慘了

永豐金Q1獲利創新高　總座看好後市「逐季走高」

人均不到2千！妹子捧場好友餐廳「結帳噴3萬↑」看明細悶爆：超盤

6月機票優惠！台灣虎航全線899起明開賣　飛首爾免費托運行李+1件

玉山行青年營6月中旬開放報名　挑戰玉山主峰、培養護山團隊精神

找早餐店闆娘幫跑紅白帖　花蓮副議長A助理費129萬...認罪換免囚

焦糖急了：民進黨準備複製2018潰敗！　曝勝敗關鍵

六月嘆教養困難「媽媽、老婆最難當」　為家庭讓步變無敵鐵金剛

喜歡「排休or見紅休？」　過來人答案很誠實：沒休息到的感覺

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

社會熱門新聞

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

妻懷孕後不給碰！人夫「無性生活30年」崩潰求離

快訊／陸軍體能鑑測意外！中校「5分鐘跳繩」休克

搭勞斯萊斯現身！連千毅好心情喊：早進去早出來

北市公車壓住行人雙腳　女痛苦哀號

名媛拿假包！　愛馬仕、香奈兒被查扣「民眾拍下全仿的」

5億高中生配偶遭《鬼滅之刃》打臉？　真相曝光

即／高雄男租屋處「29樓墜下」慘死！

清潔阿姨證實：夏男曾給3千求證婚

誤闖左轉道…女駕駛撞左轉機車！夫妻遭輾1死1重傷

5億高中生「配偶」辯：賴父脖有勒痕　《鬼滅之刃》打臉他

更多熱門

關鍵字：

敘利亞 網路 匯款 女醫生 員警 阻詐

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面