今最後一天！「5月大魔王報稅」　一票人沒繳下場曝光

▲民眾把握最後一天報稅。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「5月大魔王」今（31）日是繳稅最後一天，而國稅局今延長至晚上7點收件，民眾也可多利用手機線上版、離線版報稅系統完成申報繳稅。對此，一名女網友也熱心分享，若逾期未申報的下場，逾期繳納每超過3日，會依繳納的稅額加徵1%滯納金，一旦超過30日未繳，稽徵機關將依法移送強制執行。

一名女網友在Dcard表示，前幾天看新聞發現還有82萬人還沒繳稅，而截至29日仍有50萬人未報稅，而今天是繳費最後期限，原PO熱心呼籲上班族可別忘記了。

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另外，原PO也分享沒在期限繳費的下場，如下：

1.逾期沒申報，未被國稅局抓到前：自行補繳的話，可免處罰，但要繳「滯納金」， 每超過3日須按應繳納的稅額加徵1%滯納金（未逾3日不加計滯納金，最高10%），逾滯納期限30日仍未繳納者，稽徵機關將依法移送強制執行。

2.未繳被國稅局抓到：須補繳稅款（加繳利息），還要被處以所漏稅額3倍以下的罰鍰」。

若有計算滯納金、利息的需求，可上財政部稅務入口網首頁，查詢線上服務→線上稅務試算→滯納金、滯納利息試算。

財政部表示，各地區國稅局（含分局、稽徵所、服務處）臨櫃報稅服務除了營業時間外，5月31日延長收件至當日晚上7點，建議先預約並備妥相關證件再前往。另外，民眾也可多利用手機版、線上版或離線版報稅系統完成申報繳稅，最晚開放到今晚12點。

如受疫情影響或客觀事實發生財務困難，今日前可申請延（分）期繳稅：點選「現金或票據」並選擇事由後，連結至財政部稅務入口網申請。

最後值得注意的是，綜合所得稅納稅義務人已依所得稅法規定辦理結算申報，但有漏報或短報應課稅的所得額，納稅義務人除須補繳稅款外，還將被處以所漏稅額2倍以下的罰鍰。同樣，如果納稅義務人在有被檢舉及在稽徵機關、財政部指定之調查人員進行調查前，已經自動向稽徵機關補報並補繳稅款及加計利息，可免予處罰。

若納稅義務人涉嫌以詐術或其他不正當方法逃漏所得稅，或扣繳義務人涉嫌以詐術或其他不正當方法匿報、短報、不為扣繳稅捐或侵占已扣繳之稅捐者，稽徵機關將移送地方檢察署依法偵辦刑事責任。

▼手機報稅超方便。（可點圖放大／翻攝自財政部官網）

