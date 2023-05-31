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11萬粉網紅中招！　「上億退休金」被騙光

網紅愛美教主看上高報酬，自曝淪為澳豐金融詐騙案受害者。（翻攝YouTube）

▲網紅愛美教主看上高報酬，自曝淪為澳豐金融詐騙案受害者。（圖／翻攝YouTube）

圖、文／鏡週刊

澳豐金融詐騙案創下國內史上最高詐騙金額1,000億元，台灣受害人高達1.3萬名，已有20多個自救會成立群組。粉絲超過11萬人的網紅「愛美教主Cherry Queen」，在YouTube公布受害經驗，本刊更實地採訪受害者S小姐，她坦言：「2016年開始投資，7年來有上億退休金全卡在澳豐。」

為了存退休金、小孩出國學費，Cherry在2020年透過友人接觸澳豐金融商品，並在「兆富財管顧問公司」（簡稱兆富）申購。「觀察友人投資5年有正常配息，決定先以60萬做第一次投資，每個月都有領到配息。」Cherry坦言，因信任兆富業務，投資金額一路追高到600多萬台幣。

直至友人提醒，投資國外商品前應先上網查信用評比，Cherry火速上網確認，發現澳豐在香港、馬來西亞都有爭議，更可怕的是自己的錢沒匯入銀行，全部進入私人帳戶，她直奔兆富想贖回，竟遭兆富拒絕，更撇清兆富與投資客之間的責任關係，連合約載明的「100％保本」字眼，兆富一概不承認。

本刊也採訪另一受害者S小姐，她透露，由於台灣投資須繳股利利得，但投資海外不用繳納，她的朋友投資澳豐4年多，每年報酬穩定8％，相當於0050（元大台灣50）定期定額2年的績效，「2016年因此跟著投資，7年來有上億退休金全卡在澳豐。」

S小姐坦言，透過兆富購買多檔澳豐產品，唯獨力量基金（Powerfund）只抱2年就贖回，「哪有人趨勢線只會往上、不會往下，當時有成功贖回。」好景不長，今年元月該公司的CCAM債券基金到期，她打算贖回另作投資，至今仍未收到錢。

上週五（5月26日），本刊實地走訪兆富，記者與3名投資人共乘電梯，一名中年婦人說自己投500萬美元（約新台幣1.5億元），奇怪的是他們不擔心錢拿不回來，另2名婦人更阻止友人續聊，「我們趕快去吃下午茶。」

原來大家在兆富吃了閉門羹後，直接找澳豐談判，但這半年來澳豐不斷以拖延戰術安撫受害者，「從未主動揭露消息。」被騙上億的S小姐怒火未消，元月完成基金贖回手續後，2月質疑澳豐沒匯錢，對方才解釋因國外金檢資金遭凍結，3月改口，5月底前要優先處理去年申請贖回的款項，「我得等到11月才能處理。」

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