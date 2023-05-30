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收賄停職警竟升官！　他靠1方法洗白等任官

北部去年爆發員警集體收賄案，共有22人遭起訴，圖利金額恐高達4億7000萬元。（圖／翻攝畫面）

▲北部去年爆發員警集體收賄案，共有22人遭起訴，圖利金額恐高達4億7000萬元。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北部員警去年8月爆出集體開單收賄案，新北、桃園與新竹縣三地員警涉嫌勾結代辦業者鑽法律漏洞圖利，包括板橋警分局信義所警員廖家毅等多人遭羈押停職，共22人於5月中被起訴，廖員雖在收賄案爆發前考上三等特考，但涉案的他卻還能在警大受訓並等待分配任官，荒謬景象讓基層憤怒不已，希望相關單位能阻止涉案人員透過考試「洗白」的歪風。

檢調發現，該起收賄案規模龐大，時間更長達3年，多位員警從2018年開始勾結代辦業者，開立「牌照吊扣期間行駛」交通違規舉發單，讓原本吊扣牌照的處分變成吊銷，車主繳交罰鍰後便能「借屍還魂」、重新領牌上路，員警則從中收取每台數千到數萬元不等的費用，圖利金額更高達4億7000萬元。

全案直到2021年，樹林警分局發現麾下員警開單情形異常，且收到相關案情檢舉便主動自清調查，檢調展開數度搜索後發現新北、桃園與新竹縣三地共22名員警牽扯其中，包括廖員在內的多名員警在去年8月被羈押，並在第一時間依法停職，今年5月則有22名員警遭到起訴。

員警利用開立「牌照吊扣期間行駛」交通違規舉發單，讓原本吊扣牌照的處分變成吊銷，協助車主繳交罰鍰後便能重新領牌上路。（示意圖／報系資料照）

▲員警利用開立「牌照吊扣期間行駛」交通違規舉發單，讓原本吊扣牌照的處分變成吊銷，協助車主繳交罰鍰後便能重新領牌上路。

全案本該隨著司法調查而落幕，被起訴收賄的員警將離開警界、以正紀律，卻有知情人士發現廖員去年6月參加警察人員三等考試並順利通過，他遭羈押停職時正是金榜題名之際，而廖員在羈押期滿後竟若無其事到警大受訓上課，如今即將受訓結束、等待任官，透過考試「洗白」的漏洞讓基層看傻了眼。

據了解，想進入警界服務得通過一般警察人員三等和四等考試，四等得高中職以上學歷，入職後從一線三星基層員警開始做起，薪水加上各種津貼，每月可領5、6萬元，三等考試則要求大學畢業，考試科目和專業度都比四等困難，但錄取分發後便能直接擔任二線一星的巡官，月薪更從7萬起跳，還有機會報考警正班和分局長班，從此就能扶搖直上、平步青雲。

廖員遭起訴還能受訓的消息讓警界忿忿不平，有人向警政署檢舉，卻只得到「研議是否將相關涉案情節重大人員於訓練計畫中增訂不予調訓之規定」，如今廖員即將分發，相關單位卻仍未有相關處分或動作，連廖員何去何從、是否繼續任職警界都沒有交代。

板橋警分局信義派出所員警廖家毅（右）因收賄案而被羈押停職，如今卻在警大受訓，讓基層忿忿不平。（圖／翻攝畫面）

▲板橋警分局信義派出所員警廖家毅（右）因收賄案而被羈押停職，如今卻在警大受訓，讓基層忿忿不平。

「開假單遭羈押的警員都能到警大受訓、等著當警官，其他守法的員警情何以堪？」知情人士表示，警大校訓為「誠」，要求每位警職人員對大眾以誠相待、蔚為國用，如今卻放任遭起訴和停職人員受訓進修，彷彿沒事人一樣等待升官，倘若廖員真的透過考試洗白，將會是對全體警員的最大侮辱，希望相關單位能阻止此事發生。

警政署表示，廖員是在案發前就通過公務人員三等特考，目前依相關規定在警大接受訓練階段，由於案件仍在審判中，尚未判決有罪，並不符合取消受訓資格，警大會在受訓期間加強考核，但這並不代表廖姓員警未來一定會派任警官，若屆時判決有罪定讞，將會依《公務人員任用法》進行後續處置。

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