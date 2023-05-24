第四波疫情再起！張上淳曝「關鍵原因」：2族群疫苗接種不理想

▲第四波疫情再起！張上淳：2族群疫苗接種不理想。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

第四波新冠疫情再起，台灣大學副校長、感染科專家張上淳提到，依照以往經驗，疫情約在一個月後自然下降，但現在年長、脆弱族群疫苗接種情況還是不理想，呼籲未打滿3劑者應儘速接種。而疫情升溫應該不會打亂放鬆腳步，「等到全球疫情平穩，醫院也可解除強制佩戴口罩。」

疾管署昨公布上周平均每日新增204例COVID-19本土個案(併發症)，創3月輕症免通報新制以來新高，疾管署發言人曾淑慧表示，以中重症率約1%計算，估計上周每天確診約2萬例，預測到6月下旬才會達第四波高峰，後續會密切觀察疫情趨勢。

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疾管署也規定5月31日之後「醫療機構、醫事機構、一般護理之家及老人福利機構」等4場域持續列為應佩戴口罩場所，並維持裁罰規定；其他「長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構」及「救護車」等2類場所則放寬，改為「建議」佩戴口罩。

張上淳提到，從國際經驗來看，很多國家疫情都是「一波又一波」，現在台灣防疫鬆綁，已可預期有一波疫情在社區蔓延，疾管署監測的中、重症個案也有看到小波段上升，可能與整體民眾較放鬆有關係，而年長、脆弱族群沒有打疫苗，也是造成疫情蔓延的原因之一，呼籲尚未接種滿3劑者應盡快接種疫苗。

為了鼓勵民眾落實正確洗手措施，三軍總醫院今日下午舉辦手部衛生宣導活動。三軍總醫院院長洪乙仁表示，目前社區除了新冠外，還有流感、腸病毒等肆虐，洗手與接種疫苗追加劑一樣重要，需在日常生活中落實，才不會「病從口入」，把細菌、病毒吃下肚。