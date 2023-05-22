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電影級犯罪手法！GPS+干擾器...2招A走上市公司2400萬貴金屬

▲▼超完美手法！買通地磅站再偽造GPS紀錄，竊團偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲竊盜集團買通地磅站再偽造GPS紀錄，偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一家上市公司今年2月從國外進口煉鋼材料，但卻發現憑空消失200噸，於是報警求助。刑事警察局南部打擊犯罪中心調查後發現，竊盜集團透過買通地磅站員工裝設干擾器作假，再透過GPS偽造軌跡紀錄，讓受害公司難以追查，犯罪手法宛如電影情節，不法所得高達2400萬元。

報案公司今年2月分別自東南亞、非洲進口鎳生鐵、高碳鉻鐵等貴金屬入台，但最後清點發現入廠數量與出口報單有異常，憑空消失200噸。然而，追查高雄某地磅數量與入廠地磅數量卻都相符，由於找不出短缺原因，還一度誤會國外原料廠商「偷斤減兩」。

▲▼超完美手法！買通地磅站再偽造GPS紀錄，竊團偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼超完美手法！買通地磅站再偽造GPS紀錄，竊團偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼超完美手法！買通地磅站再偽造GPS紀錄，竊團偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，在國外原料廠出示出口數量證據後，該家公司認為案情不單純，於是向警方報案求助。專案小組立案調查後，經進行分析比對，研判貨物是在運送過程遭竊，最後追查出以何姓、彭姓主嫌為首的17人竊盜集團。

主嫌彭男及何男有港區工作經驗，彭男旗下更有自己的貨運車隊，他們涉嫌買通地磅站員工、貨運司機，暗中在地磅安裝干擾器，等載運貴金屬的拖車過磅時，由隱蔽在附近的集團成員操作遙控器影響地磅，產出低於實際載運重量的磅單。

▲▼超完美手法！買通地磅站再偽造GPS紀錄，竊團偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼超完美手法！買通地磅站再偽造GPS紀錄，竊團偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼超完美手法！買通地磅站再偽造GPS紀錄，竊團偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

之後等拖車開出港區、停等紅綠燈時，竊盜集團再派出自小客車交接拖車上的手持式GPS，利用自小客車接續行駛貨運路線，產出不實軌跡紀錄；車上沒有GPS的拖車，則繼續將貴金屬載運到做案地磅站。

該地磅站站內已有夾車等待，等到拖車一到，立即迅速將貴金屬夾到夾車車斗，再由夾車將得手贓物運至廢鐵廠，由海運方式出口。

專案小組歷經數月偵辦且蒐證完整，分別向指揮檢察官及台灣高雄地方法院聲請拘票、搜索票獲准，於今年5月2日兵分多路，分別在高雄某地磅等地執行強制處分。

▲▼超完美手法！買通地磅站再偽造GPS紀錄，竊團偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼以彭姓、何姓為首等17人竊盜集團遭逮，全案依涉嫌刑法竊盜、侵占等罪嫌移送高雄地檢偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼超完美手法！買通地磅站再偽造GPS紀錄，竊團偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼超完美手法！買通地磅站再偽造GPS紀錄，竊團偷走2400萬煉鋼原料。（圖／記者賴文萱翻攝）

一舉偵破以彭姓、何姓為首等17人竊盜集團，現場查獲地磅干擾器2台、地磅遙控器1支、曳引車5輛、夾車2輛、GPS 10個、改裝電池2個、磅單1批等贓證物，全案依涉嫌刑法竊盜、侵占等罪嫌移送高雄地檢偵辦。

專案小組表示，竊團利用遙控地磅作假、交接GPS偽造軌跡紀錄，自以為神不知鬼不覺，暗中蠶食高價貴金屬，清查該公司今年遭竊貴金屬鎳生鐵與高碳鉻鐵均達百噸以上，依進口價估算，遭竊金額高達2,400萬元，後續將持續追查贓款流向。

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