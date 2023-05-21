Nu Bra曬窗外「睡一晚不見了」！她慌爆求救　男友回1句笑翻千人

▲原PO早上發現Nu Bra不見了。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

太尷尬了！一名妹子透露，近日洗完Nu Bra就晾在男友房間窗外，結果早上起床卻發現不見了，著急到處尋找，結果往外一看，原來是掉到1樓的遮雨棚上。她擔心會被男友媽媽發現，只好急忙向男友求救，不過對話曝光，讓網友全都笑翻，直呼「太可愛了吧！」

原PO在Dcard發文表示，最近穿完Nu Bra之後就馬上拿去洗，雖然使用說明指出「只要平放等待自然乾就好」，但她擔心積水會發霉，所以就掛在男友房間窗外的小型衣架夾上，還特別用3個夾子固定。但早上起床卻發現Nu Bra不見了，她原本以為是男友幫忙收起來，但在房間裡面到處都找不到，之後往窗戶下面一看，才發現Nu Bra竟然掉到男友家曬衣場的遮雨棚上。

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▲Nu Bra掉在男友家的屋頂。（圖／翻攝自Dcard）

因為遮雨棚有點半透明，如果男友媽媽曬衣服往上看，可能會看到她的Nu Bra掉在上面，因此她急著想撿回來。但遮雨棚比較高，她伸手又撿不到，只好請男友幫忙買網子。從對話紀錄看到，她詢問男友說「你可以幫我買一個很長的抓蝴蝶用的網子給我嗎？」結果對方回應「你要抓蝴蝶呀？」讓她看了超級無言，直呼「我要瘋了，真的要瘋了！」

▲男友回應。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後吸引上千人按讚，留言表示「抱歉笑出來，太滑了夾不住是嗎」、「男友媽抬頭：免費碗粿，還兩個？」「我會假裝那不是我的」、「這篇太讚了，感謝原PO讓我的一天有個快樂的開始」、「Nu Bra是要陰乾的，不能用夾子夾，沒使用時，中間不要扣」、「笑瘋，笑了10幾秒繼續狂笑」、「在小小的陽台裡面抓呀抓呀抓」、「肉色珍珠音調」。

也有一大票人被男友的回應逗樂，笑說「對不起⋯那句抓蝴蝶我直接噴笑」、「原PO的蝴蝶飛走了啦」、「男友的回答我給滿分」、「抓一些圓圓的美味蝴蝶」、「超好笑，看到男友回覆直接笑出來」、「看到抓蝴蝶真的笑噴欸哈哈哈哈哈哈」、「那個『呀』很畫龍點睛」、「那可真是好大的蝴蝶呀」、「抓蝴蝶超可愛哈哈哈哈」、「男友超級可愛！！彷彿能想像他的語氣」、「男友回答怎麼那麼樸實無華的可愛」、「真的好好笑，你男友那句太經典哈哈哈哈」。

還有人建議，「衣架折一折就可以勾了」、「認真回答，你買長長的繩子，尾端掛鉤子或衣架，然後勾中間透明的地方，之前我有成功勾起兩層樓高的內衣」、「把衣架拆開用成長勾去勾就好了，你也太緊張了」、「欸不是，你應該要買那種有夾子的長長棒子，抓蛇的」、「把傳統的衣架拆開，勾勾留著不動，其它扳直看勾不勾得到」。