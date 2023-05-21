不只烏克蘭！瓦格納在這國「大屠殺」5天狂殺500人　性侵凌虐平民

▲外媒報導指，俄羅斯私人傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group）成為莫斯科在非洲與其他地區推動政治與經濟利益的打手。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）派員參與烏俄戰爭，協助俄軍侵略烏克蘭，事實上瓦格納在另一個國家也犯下屠殺平民的暴行。聯合國報告指出，2022年3月瓦格納傭兵在西非馬利共和國（Mali）一座村莊參與殺戮，500名死者中絕大多數是平民，另外瓦格納也在非洲其他至少6國與敘利亞有所行動。

根據衛報報導，最近數月以來瓦格納傭兵帶領了俄軍在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的行動，然而，瓦格納集團也被指控參與馬利與非洲薩赫勒地帶（Sahel）與中非其他地區的多起大屠殺。目擊者稱，瓦格納最近幾個月在中非共和國捲入激戰。聯合國小組在馬利調查數月人權情況後，上周發布新的報告，詳述了瓦格納在烏克蘭境外犯下的一場最嚴重暴行。

聯合國人權事務高級專員辦事處的調查人員得出結論為，馬利中部村莊莫拉（Moura）2022年3月27日至31日有超過500人被殺害，其中多數是法外處決，有強烈跡象顯示，這場為期5天軍事行動涉及瓦格納的外國傭兵與馬利軍隊。行動始於繁忙的集市日，倖存者Amadou Barry說他正在趕集，突然出現直升機，空降了一批武裝部隊，村裡的一小群伊斯蘭武裝分子向士兵開槍後騎摩托車逃跑。

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

馬利當局稱，這是針對伊斯蘭極端組織「卡蒂巴馬西納」（Katiba Macina）的反恐軍事行動。多架直升機在莫拉村內的民宅、牛圈附近空投部隊，並且命令士兵進入市中心，射殺試圖逃跑的人，第一天至少20名平民與12名被認為是蓋達組織旗下分支的成員死亡。Amadou Barry形容當下情景，「我們開始朝四面八方竄逃，有些躲進屋。馬利軍隊隨後向逃跑的人開火，殺死了很多人。」

報告稱，第二天，士兵們開始挨家挨戶搜索「疑似恐怖分子」，留長鬍子、褲子長度及踝、肩上有攜槍痕跡等，露出篤信宗教或曾經武裝的跡象都會被帶走，表現出過分恐懼或抗拒的人也難以倖免，軍隊對這些人施以酷刑、虐待、法外處決，甚至對數十名女性進行殘忍性暴力。據信至少有500多人因此喪命，其中絕大多數都是手無寸鐵的平民。

▲瓦格納集團傭兵涉及在馬利的一場平民大屠殺。（圖／路透）

報告提到，目擊者看到一群說著不明語言的「武裝白人」跟著馬利軍隊一同行動，有時似乎是在監督行動，因為馬利軍隊每天都會輪流更換士兵，頻繁進出村莊，但這群外國武裝人員仍繼續留在村裡。據衛報先前獲得的馬利軍方內部文件，瓦格納戰士被稱作「俄羅斯教官」，與馬利士兵和憲兵共同執行「綜合任務」。

報導指出，近年來隨著美國與法國將資源與注意力從非洲轉移出去，俄羅斯已經趁隙填補這一空白，發起一系列外交政治攻勢，並利用瓦格納傭兵集團，透過支持力量微薄的安全部隊；打擊伊斯蘭極端分子；打壓支持民主的反對黨政敵等手段贏得關鍵國家政權的支持。聯合國認為，瓦格納有可能在馬利的莫拉村構成危害人類罪。