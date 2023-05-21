出國注意！韓國爆本土猴痘、新加坡有茲卡　赴麥加朝覲有疫苗規定

▲疾病管制署疫情周報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

邊境解封後出國旅客大增，疾病管制署示警，新加坡近日出現本土茲卡病毒病例，韓國則有本土猴痘疫情，已經提升這兩地的旅遊疫情建議等級；另今(2023)年沙烏地阿拉伯麥加朝覲將於6月26日展開，這項活動每年吸引數百萬名信徒前往，如果國人要前往，要注意相關疫苗接種規範，也要避免接觸駱駝，防範中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)。

隨著新冠疫情影響漸緩，國人因為商務、求學或者旅遊等因素出國機會大增，但也要注意當地除了新冠之外，還有其他傳染疾病流行中。

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例如新加坡，5月12日公布3例本土茲卡病毒確定病例，均位於高文(Kovan)區，目前2名病患於家中休養，1名病患於醫院治療當中。顯示當地可能具環境暴露風險，疾管署自5月13日起已提升該國茲卡病毒感染症旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)。

此外，近期國際猴痘疫情在亞太國家有升溫趨勢，特別是韓國從4月起疫情上升明顯，至今已經有65例個案，且多為本土病例，基於當地感染風險，已經將當地猴痘疫情的旅遊疫情建議等級提升為第一級注意(Watch)。

▲赴麥加朝覲注意事項。（圖／疾管署提供）

疾管署防疫醫師林詠青指出，今(2023)年沙烏地阿拉伯麥加朝覲將於6月26日展開，一年一度的伊斯蘭朝覲儀式是全球規模的宗教聚會，因大量人潮聚集，朝覲者可能暴露於傳染病風險下。

提醒計劃前往當地參加朝覲的民眾，須留意沙國預防接種規範，行前2至4週應先到旅遊醫學門診諮詢。根據沙國政府最新規定，朝覲者必須完成2劑該國認可的COVID-19疫苗（接種詳細疫苗清單資訊請詳見沙國衛生部網站)，另也規定朝覲者必須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並出示國際預防接種證明書(黃皮書)，接種證明書於接種後10日生效，效力為5年。

沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)旅遊疫情等級第一級注意(Watch)國家，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱鴕等動物奶，若出現發燒、咳嗽等疑似症狀，應佩戴口罩並於當地就醫，並於返國時主動通報機場檢疫人員，配合接受檢疫措施及迅速就醫診治。