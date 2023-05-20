5億高中男「死前同婚」可能無效　結婚證人還原簽字現場

記者鄧木卿、崔子柔／台中報導

台中賴姓男高中生身價5億，他4日和負責替家裡處理房產事宜的夏男之子登記結婚，2小時後就在夏男住處墜樓，賴母指控遭謀財害命，全案正在調查中。2名結婚證人皆表示不認識賴男或夏男，純粹義務幫忙也沒收錢。

26歲的夏男4日上午7時聯繫賴男，稱要教他處理房地產，要他帶著證件來找他，8時許2人一同前往北屯戶政所要登記結婚，夏男就在路上隨機搭訕2人當證人。

▲賴姓高中生剛辦完結婚就墜樓亡。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）



夏男先在超商看見一名年輕男子，就問對方是否認同同性婚姻，「能幫忙簽個名嗎？」接著又在戶政所外用同樣方式搭訕另名男子，取得2人簽名後就到戶政所辦理登記。賴男回到夏男住處後2小時，就墜樓身亡。

根據《自由時報》報導，2名證人指出，夏男當時稱他與賴男的戀情不被祝福，因此心生同情替他簽字當結婚證人，沒有收錢。相關人士則表示，這番證詞可能成為「婚姻無效」的證據之一。

▲賴姓高中生擁5億房產墜樓亡，家屬拋4大疑點控夏男害命。（圖／律師提供）



根據本站先前報導，有律師指出，如果能夠證明夏男故意使賴男死亡，夏男將喪失繼承權，抑或是登記結婚證人無共見聞，可能讓婚姻無效。

賴母指控夏男知法玩法，假結婚後行兇殺人，然後順理成章以繼承人身分拿走遺產，更強調兒子4月才因暗戀女同學不成，到學校輔導室尋求諮商，不可能和夏男同性結婚。