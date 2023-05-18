快訊／福山植物園2hrs接2恐嚇信！6顆炸彈+隨機砍人　警進駐戒備

▲▼福山植物園一天內，收「6顆炸彈」及19日園內隨機砍人直播等恐嚇信，基於安全，今明兩天休園。（圖／福山植物 提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

旅遊景點的宜蘭福山植物園，18日上午8時許，先收到「6炸彈恐嚇電郵」，園方立即宣布封園1天。在上午10時許，又收到「隨機砍人＋直播」恐嚇電郵。宜蘭警方獲報「炸彈恐嚇電郵」，派員進入園區就遊客必經地點擴大搜查2遍，尚未發現炸彈，而警方為維安全，仍派員在園警戒。

近日全台各地景點、大眾交通頻接到「炸彈恐嚇電郵」，18日福山植物園也接到匿名6顆炸彈恐嚇電郵。園方在官方網站上發布警示「因接獲炸彈預告通知，為預警性保障入園遊客安全，今日(112年5月18日)將進行緊急休園一天，請遊客暫勿前往，造成不便敬請見諒。」並報警處理。

福田植物園是於今（18）上午8時許，接獲「6炸彈恐嚇信」，由於上午9時才開園，遊客尚未進入園區，園方立即封閉道路，疏散園區內研究人員等，並簡訊通知今日預約入園的遊客請勿入園，可於1個月內憑原申請編號，任選1個周4入園。

而在上午10許，園方又收到「隨機砍人＋直播」恐嚇電郵，令園方及警方不敢大意。

福山植物園接到「炸彈恐嚇信」，宜蘭警方上午9時許獲報，派員上山偵查，宜縣警察局刑大隊長鄭偉豪說，根據嫌犯使用的手法與信件，初步判定和近期在各大風景區、車站等地恐嚇的狀況如出一轍。