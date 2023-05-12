13萬劑幼兒莫德納次世代疫苗5／16開打！打BNT「符合1條件」可混打

▲疾管署疫情週報，疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

幼兒也有次世代疫苗可打了！疾病管制署今（12）日宣布，幼兒莫德納次世代疫苗5月16日起開放接種，對象為接種完莫德納2劑基礎劑的滿6個月至未滿6歲幼兒。原則不開放混打，但經專家評估，開放滿5歲未滿6歲兒童完成BNT疫苗接種者可混打莫德納次世代疫苗。

疾病管制署今(12)日表示，幼兒追加劑型莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗已經完成封緘檢驗計約13萬劑(12.99萬劑)，將於今(2023)年5月16日起納入提供接種。依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今年3月22日專家會議，接種對象及間隔建議如下：

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一、接種對象：

(一)可提供滿6個月至未滿6歲以莫德納疫苗完成基礎劑接種之幼兒，接種追加劑使用。

(二)不適用於滿6個月至未滿5歲以Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗完成基礎劑接種之幼兒，該些對象仍以Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗完成3劑基礎劑接種。

二、接種間隔：需與最後一劑基礎劑或前一劑追加劑間隔12週(84天)以上。

疾管署副署長羅一鈞說明，由於相關文獻資料尚未齊全，原則上不開放接種BNT幼兒混打莫德納次世代疫苗，但經專家決議，同意開放「滿5歲未滿6歲幼兒混打，包括曾接種BNT基礎劑或追加劑者在內」。

根據疾管署統計，符合資格對象約13.4萬人(以滿6個月至6歲莫德納第2劑接種人數134,121人推估）。

疾病管制署呼籲，本次為首次提供國內滿6個月至未滿6歲幼兒雙價追加劑接種，提醒接種後，家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入「Taiwan V-Watch」疫苗接種-健康回報系統（https://gov.tw/CFL），藉由家長關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。另亦請尚未完成接種基礎劑者，儘速完成接種。並請各地方政府衛生局妥為安排/指定合約醫療院所，相關接種資訊請參閱各縣市官網公布資訊。