A肝莓疑似個案+1！北市女3月買好市多藍莓吃　5月冒紅疹被通報

▲莓果A肝通報統計。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

好市多A肝莓引起消費者恐慌，疾病管制署每日公布疑似個案調查結果，今（12）日新增1例通報，是一名台北市70多歲女性，今年3月曾購買好市多冷凍藍莓食用，後續在5月出現紅疹就醫，醫師通報採檢，今日檢驗結果出爐為陰性，排除急性A肝。目前累積疑似通報總共6起，分布雙北、高雄，全數都排除，將持續監測到6月底。

美式賣場「好市多（COSTCO）」冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前已停賣所有冷凍莓果商品。疾管署指出，急性病毒性A型肝炎主要是經由糞口途徑傳播，其傳染途徑包含攝入受污染的食物或水以及人與人接觸傳染等，提醒曾食用好市多冷凍莓果的民眾，從最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」。

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疾管署針對通報急性A肝且於發病前60天內曾食用好市多冷凍A肝莓果個案列疑似個案追蹤，今日新增1起個案，疾管署副署長羅一鈞表示，個案是一名北市70多歲女性，3月買過好市多藍莓也曾食用，為好市多通知會員名單之一，她5月有一些紅疹症狀就醫，醫師通報採檢，A肝陰性，排除感染。

統計從4月28日起共接獲5例，分別為台北市2例、新北市1例與高雄市3例，經檢驗均為陰性，將持續監測至6月底。

▲受影響之莓果序號及回收區間。（圖／翻攝好市多官網）