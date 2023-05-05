「高雄家長團體策略聯盟」議會請益　為親師生打造更美好未來

▲高雄市家長團體策略聯盟至議會請益。（圖／高雄市家長團體策略聯盟提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

以高雄市各級學校家長會長協會為首組成的「高雄市家長團體策略聯盟」代表，昨（4）日下午聯袂拜會高雄市議會，向議長康裕成及多位市議員請益，並就教育議題交換意見，希望面對高雄市甚至全國性的教育問題上，能為高雄親、師、生建立更好的溝通與保障之道。

「高雄市家長團體策略聯盟」包括高雄市家長協會、高雄市家長關懷教育協會、高雄市家長教育志工協會、高雄市學習障礙教育協進會及高雄市家長聯盟等團體。

▲高雄市家長團體策略聯盟代表與教育局長謝文斌（前排左三）進行意見交流。（圖／高雄市家長團體策略聯盟提供）

高雄市各級學校家長會長協會理事長張簡志鵬表示，教育現場出現問題，有的是學校個人，有的是教育局決策，有的是教育部政策。面對這些問題時，如果光從教師團體或校長團體來考量，難免有偏頗之虞，因此希望家長團體之間建立策略聯盟，針對共同關切的議題集思廣益，也希望透過請益，能結合議會與民意。

以「家長大聲公」自稱的高雄市家長聯盟洪志和表示，非常樂見家長團體策略聯盟的組成，策略聯盟經過幾個月來的整合，從去年底響應全國家長團體「反對廢除特教評鑑」、一月份由各級學校家長會長協會所主導的營養午餐會議，以及後續一連串響應全國家長「拒絕菸品載具廣告、双禁電子菸加熱菸」等行動，均成功發揮了具體效果。

包括議長康裕成、副議長曾俊傑、市議員黃文志、黃文益、陳慧文、邱俊憲及張博洋等人，也邀請教育局長謝文斌與家長團體對話，對諸多議題進行溝通，並各自帶回相關意見研究，期許日後能碰撞出最佳的解決方案。