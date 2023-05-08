再增1例本土A肝病例！與好市多關聯性曝　羅一鈞親上火線說明

記者嚴云岑／台北報導

好市多莓果案延燒，有醫師在臉書爆料新北市有民眾疑似使用到A肝莓果，疾管署副署長羅一鈞今（8）日公布最新複驗結果為陰性，但為40多歲女性非男性。面對媒體詢問醫師爆料個案與衛生局通報個案是否為不同人？羅一鈞表示，上周僅新增1例本土A肝病例，為北部60多歲男性，雖然還在疫調中，「但沒有證據顯示與好市多莓果有關」。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

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A肝莓果事件爆發後，好市多曾發聲明表示「3月前沒有人被感染。」胸腔科醫師蘇一峰則在臉書質疑該訊息，並表示收到一名年輕男性的網友的訊息，說明「自己3月健檢發現肝功能異常，後來暴增到500多（正常人是40以下），看了新聞想起來有買好市多的莓果，驗了A肝是陽性！」且該個案已經通報。

羅一鈞上午說明，有關今日媒體報導新北疑似A肝通報個案，係40多歲女性，曾於3月食用好市多科克蘭綜合莓果，亦有B肝帶原，近期曾有肝功能檢驗異常，5月1日接獲好市多電話及簡訊通知後，5月2日自費檢驗A肝抗體陽性，但因其檢驗之單位非疾管署認可A肝檢驗機構，經衛生局將檢體送交本署之認可實驗室複驗，今日檢驗結果出爐為A肝IgM陰性，暫排除急性A型肝炎。

惟為慎重起見，衛生局將再採集個案血清檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，另衛生局亦於昨日針對3名亦曾食用該莓果之家人採檢送驗A肝，預計今日稍晚會有檢驗結果。食藥署與衛生局亦將至個案家訪，取回食餘莓果，以利後續若有個案確診時調查之需。

羅一鈞下午接受媒體聯訪時補充，該名40歲女性在診所檢驗A肝IgM抗體為弱陽性，診所臨界值訂在0.8，但驗出1.04；經過合格檢驗機構複驗，IgM僅驗出0.388，遠低於1.0臨界值，因此暫時判定為陰性。

羅一鈞另補充，今年疾管署共接獲32例A肝病毒通報，上周新增的個案為北部60多歲男性，有多重慢性心血管、癌症病史，日前出現肝炎症狀住院，因為家屬沒辦法連絡上，目前還在疫調中，「沒有證據顯示與好市多莓果有關」。