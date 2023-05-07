曾退林佳龍醫療貢獻獎牌　台中醫界「老仙ㄟ」林瑤棋病逝

▲「老仙ㄟ」林瑤棋醫師5日病逝，醫界、親友不捨。（圖／截取自林瑤棋臉書）

記者白珈陽／台中報導

被醫界尊稱為「老仙ㄟ」的台中市大雅區真生診所醫師林瑤棋，行醫60多年，曾榮獲台灣醫療奉獻獎，並著有「庶民醫療史」和「醫學遇見民俗」等20多本著作，他本月5日因病離世，享受88歲，醫界及親友都相當不捨。

林瑤棋2007年榮獲台灣醫療奉獻獎肯定，2018年時，也曾獲台中市政府頒發醫療貢獻獎，但他質疑受獎者不被重視，被安排擠在角落不到一坪的小圓椅上，連一杯水都沒有，淪為造勢工具，當場退還獎牌，引發熱議。

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林瑤棋以全人醫師為職志，16歲開始寫日記，常在報章雜誌發表文章，出版過《醫路走來：基層醫師必修的社會學學分》、《請問貴姓?--溯源舊台灣》、《庶民醫療史：臺灣醫壇演義》、《醫學遇見民俗》、《大時代舊人情》、《走在銀閃時代》等20本書籍。他也是專研姓氏源流的學者，成立「台灣省姓氏研究學會」，還讓日本《NHK》電視台特地來台採訪。

友人形容他有如大雅的「賴和（寫作家）」，友人表示，曾從林瑤棋手中獲贈一本林的著作，當時林瑤棋半開玩笑地說，「不能賣給回收商，因為他有紀錄書本的編號，一賣就知道是誰賣掉」，處事平易近人，風趣橫生。

因林瑤棋對台灣民俗瞭若指掌，在醫界被譽為「老仙ㄟ」，獲台灣醫師聯合會及台灣醫學生聯合會「醫聲論壇」邀請，在網路開闢「老仙ㄟ講古」專欄，暢談所見所聞及行醫經驗。

本月5日，林瑤棋姪兒在林的臉書留言「我敬愛的大伯 林瑤棋 瑤棋仙，一代名醫，國家醫療奉獻獎，行善數十載，享壽88，今晚菩薩接引、駕鶴西歸、羽化成仙」