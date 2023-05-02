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人夫街上要女高中生LINE！不滿被拉黑...秘境園區巧遇竟襲胸強抱

▲行動支付,電子支付,電支,悠遊付,街口,LINE Pay Money。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市內湖區吳姓男子在街上見到17歲少女上前要LINE，少女返家後封鎖，豈料吳男在公園遇到少女竟環抱強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區吳姓人夫大街上搭訕17歲女高中生並要LINE，少女因年齡、體型差距等較弱勢只好答應隨即封鎖，吳不滿被封鎖無法聯絡，幾天後再度巧遇少女，上前不斷攀談近3小時，最後竟襲胸、環抱少女，導致少女掙脫時不慎受傷。士林地院日前審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處8月徒刑、緩刑3年。

去年7月21日下午6時許38歲吳男在內湖區街上，與可愛17歲少女安安（化名）擦肩而過並要LINE，小安迫於性別、年齡及體型差距甚大，只好講出ID讓對方加好友，她返家後立刻封鎖對方。

吳男被封鎖後不死心，在同月28日下午6時許在知名內湖大溝溪公園附近再度與小安相遇，且明知小安表示不想與其攀談，仍不斷要求聊天，小安迫於無奈又擔心生命安危，只好聊到晚上9時許。

雙方步出公園時，吳男竟趁人不備以雙手、臉部等身體部位，強行環抱小安並貼近臉部及胸部，小安當場嚇得花容失色不斷掙扎，在逃開狼爪拉扯時，小安右上臂更不慎有挫傷。

小安跑回家後立刻向家人告知此事，她的父親則立刻帶著她到派出所報案處理。

偵查時，吳男坦承知道小安是未成年，又抱怨因為加入LINE好友傳送訊息，小安卻不回應，因此再度巧遇時才上前聊天。檢方根據路口監視器畫面、小安指訴等，依強制猥褻、傷害罪將吳男提起公訴。

法官審酌吳男坦承犯行，且明知小安年僅17歲，卻利用小安獨自一人在住處附近活動空檔，對她為強制猥褻行為，造成內心感到恐懼，考量雙方達成和解，並以給付賠償獲得原諒，小安與父親也願放棄對吳男的刑事訴追等，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判8月徒刑、緩刑3年，判決確定1年內，受理地檢署舉辦的法治教育3場次。

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