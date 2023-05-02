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「國家消除C肝辦公室」遭降級　厚生會成立肝炎政策促進會籲恢復

▲▼ 厚生會呼籲恢復國家C肝辦公室 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲「國家消除C肝辦公室」遭降級，厚生會成立肝炎政策促進會籲恢復。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部喊出2025年消除C肝目標，卻於今年2月將隸屬於衛福部的「國家消除C肝辦公室」降級併入國健署癌症防治組。立法院厚生會今（2）日成立肝炎政策促進委員會，並提出4大建言，包括恢復國家C肝辦公室並擴大為國家病毒性肝炎辦公室，也要將肝炎篩檢比照四癌篩檢，並確定連結至治療。

世界衛生組織（WHO）喊出2030年消除病毒性肝炎目標，衛福部公布C肝消除目標達成情形，其中45~79歲診斷率與美沙冬替代療法達成率分別為37%與80%，低於目標值90%；全國C肝治療率平均55%，也低於WHO 2030年小於等於72%目標。

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疾管署2016年至2022年急性C型肝炎人口學特徵調查指出，C肝主要透過未全程使用保險套性行為、針劑注射與透析感染。國健署組長林莉如表示，消除C肝須從一般族群和特殊族群著手，篩檢病毒陽性者轉介率待提升。

國健署長吳昭軍表示，過去肝炎防治由國健署篩檢，卻缺乏後續連結，現在已有「肝炎防治辦公室」與健保署合作，有望再找到1.2萬名遺漏族群，讓治癒率達到8成以上。目前轉介率不分新舊案僅有68.6%，必須提升到85%或90%才符合標準。此外，肝病防治辦公室也與法務部溝通，提升矯正機關的篩檢治療率，加速C肝治療。

▲▼ 厚生會呼籲恢復國家C肝辦公室 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲厚生會呼籲恢復國家C肝辦公室 。（圖／記者嚴云岑攝）

健保署副署長蔡淑鈴表示，現今C肝治療兩大重點分別為找出輕症、連結篩檢病人。健保署得益於雲端藥歷，已於110年於雲端查詢系統設置提醒，彙整C肝抗體及RNA陽性結果，提供C肝潛在名單給衛生局及原檢驗院所，有望提升檢驗率。2017年健保署通過口服C肝新藥給付，並三度放寬給付條件，目前已累計治療23萬人，今年起尚須再治療6.5萬人，就能達到2025年80%C肝病患完治目標。

陽明交通大學醫院副院長吳俊穎表示，台灣肝病防治的缺失在於「花了很多錢在篩檢同一批病人」，21世紀是AI時代，可以從大數據撈出需治療族群。中研院院士陳培哲也提到，過去Ｂ、C肝治療都是以醫院為中心，但現在未接受治療的病患，「有超過1/3沒到醫院來」，因此更需要跨領域、跨部會合作，才能找出潛在黑數。

厚生會肝炎政策促進委員會4大建言：

1. 恢復國家C肝辦公室，擴大為國家病毒性肝炎辦公室
2. 鼓勵各級醫事機構積極Ｂ、C肝篩檢、衛教
3. 公費肝炎篩檢年齡放寬到1986年前出生民眾均可受檢
4. 肝炎篩檢國健署批次檔案資料流程比照四癌篩檢，並確定連結至治療

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