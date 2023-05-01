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丹大林道大規模崩塌10車受困　他露營下山「拉不住」看越野車墜谷

▲▼丹大林道坍方越野車墜谷 無人員受傷。（圖／翻攝丹大機車連盟-小幸團隊臉書）

▲丹大林道坍方越野車墜谷。（圖／翻攝丹大機車連盟-小幸團隊粉絲團）

文／中央社

丹大林道5.5公里處大規模坍方，昨天有汽車下山在此受困，不久隨路基下陷墜谷，所幸人員已離車，今天仍有約10輛車受困無法下山；消防局表示，尚未獲報丹大林道有人員求救案。

信義鄉丹大聯外道路不管制汽、機車通行，但沿途多處落石、坍方，還要渡過濁水溪床，再越過高低落差大的土丘，因此成為越野汽、機車挑戰目標，雖然指標約5.5公里處大規模崩塌，但仍有車輛冒險通過，一輛越野汽車昨天在此受困，不久後墜谷，所幸人員已離車。

由於5.5公里處地質不穩，民眾自行搶通後，極易再落石坍方，一名居民今天接受中央社記者訪問表示，5.5公里處易坍方，雖有當地接駁業者自行修路，但路基仍很不穩、路況很差，他昨天見一輛越野車在此受困，傍晚隨著路基下陷墜谷。

這名居民說，當時車主從外地來玩，露營過夜下山途中因路況變差，車輛傾斜卡住，車主一度想用繩子拉著車子，無奈路基一直下陷「根本拉不住」，所幸人員沒在車內；另外，由於汽車無法通過坍方處，今天下午仍有約10輛汽車卡在5.5公里處，試圖自行挖路無效。

他表示，丹大林道5.5公里坍方處路況變化快，就算透過網路得知「能通過」，遊客仍要自行評估風險，就算挖通、整平仍會再坍方；另外，丹大林道不管制汽、機車通行後亂象層出不窮，呼籲相關管理單位好好思考，「都說沒法源依據，但出事該怎麼辦、誰負責」。

海拔2980公尺的七彩湖位於花蓮縣萬榮鄉，但汽、機車進出需從南投縣信義鄉，必經的丹大聯外道路去年開放汽、機車行駛，吸引越野汽、機車愛好者一窩蜂前往，但部分路段惡劣，且解除管制通行後亂象持續，如有車輛在七彩湖亂輾箭竹林地，涉毀損森林植物等罪。

丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，但不是法定保護區，且丹大林道早期廢止後，已非行政院農業委員會林務局維護管轄的「林道」，但屬於林務局南投林區管理處管理的「聯外道路」，目前無法源可限制人員、車輛進入或執行總量管制。

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