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妙齡女報案遭性侵成浮屍...母悲痛陪解剖查真相　擲筊卻卡地板

記者戴上容／新北報導

新北1名年輕女子日前被發現陳屍新北市三重區的淡水河畔，由於她陳屍前3天，才報案指控遭1名洪姓男子性侵，洪到案後否認犯案，但因涉案重大遭收押，檢警今解剖希望釐清死亡原因，被害人媽媽在友人陪同下抵達新北市立殯儀館，她多次朝女兒大體所在的解剖室擲筊，結果錢幣數度溜走。

▲▼ 三重性侵自殺案 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新北地檢署承辦檢察官今天一早會同法醫及警方，至板橋區新北市立殯儀館進行解剖 。（圖／記者戴上容攝）

新北地檢署承辦檢察官今天一早會同法醫及警方，至板橋區新北市立殯儀館進行解剖，要進一步釐清23歲女子確實死亡原因，及是否有遭性侵等相關事證。該女媽媽與友人在8點時到場，朝解剖室擲筊問了很多問題，過程不是很順利，擲筊數度溜走，或卡在地面細縫之中。

▼ 擲筊數度溜走，或卡在縫縫當中。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 三重性侵自殺案 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 三重性侵自殺案 。（圖／記者戴上容攝）

「我女兒不不小心落水的，非自殺。」面對媒體詢問，被害人母親不願受訪，只是再三強調，女兒沒有遭性侵，是不小心落水，也並非自殺，希望外界不要誤會。

至於在案件偵辦方面，檢方依《刑法》妨害性自主罪章中的第226條第1項，強制性交因而致被害人羞忿自殺罪嫌，向法院聲請羈押洪姓男子獲准，該罪是法定刑判10年以上的重罪，但實務上定罪案例不多，由於涉及性侵害，檢警基於「偵查不公開」原因，未對相關案情多加說明。

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