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我還沒上車啊！短裙妹紅燈下車「搖臀熱舞」　駕駛油門一踩害慘摔

網搜小組／柯振中報導

開車在馬路上真的不要亂玩！近日有段行車紀錄器畫面在網路上流傳，有多名正妹趁著停等紅燈時下車熱舞，沒想到其中一名短裙妹來不及上車，拉著車門狠狠慘摔，在地上翻滾了好幾圈，畫面引起熱烈討論，也讓台灣網友看傻眼。

一名男子在「爆廢公社」上傳了這段影片，從行車紀錄畫面中可以看見，有多名正妹趁著車輛停等紅燈時下車，其中坐在右側的女子眼見燈號要變色，開始陸續上車，但位在左側的短裙妹跳得忘我，還是持續擺動臀部，舞姿相當性感。

▲▼女子紅燈下車扭臀熱舞，駕駛油門一踩害她慘摔。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

▲▼女子紅燈下車扭臀熱舞，駕駛油門一踩害她慘摔。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

▲▼女子紅燈下車扭臀熱舞，駕駛油門一踩害她慘摔。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

等到燈號轉為綠燈，短裙妹打算上車，但駕駛已經踩下油門，嚇得她只能邊跑邊拉車門，最後還是沒能趕上車，在大馬路上慘摔，還因此翻滾了好幾圈，畫面令人慘不忍睹。事後短裙妹拔腿狂追，駕駛似乎也意識到不對勁，停在路中間等候，最後才成功把人接上車，結束了這場鬧劇。

影片在社團引起討論，不少網友傻眼留言，「這個好好笑，很丟臉」、「我還沒上車呢」、「哈哈哈，到底喝了多少」、「連摔兩次，丟臉了」、「突然想認識這位活寶」、「原來電影都是真的。」

而依照畫面中的線索判斷，該路段的紅綠燈全數都是由上向下排列，與台灣常見的紅綠燈模式不同，且地上的標線、號誌設備也略有差異，發生地點似乎並非台灣，詳細地點仍待進一步確認，不過無論身在何處，這種危險行為還是不要模仿，以免發生意外。

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