　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

老公睡覺都抱著大象娃娃！人妻疑「案情不單純」...結局驚呆她

老公睡覺天天抱著布娃娃，磨到又爛又髒！人妻疑「案情不單純」結局太驚人。（翻自docbao.vn）

▲老公堅持不清洗也不更換這個又爛又髒的大象布娃娃。（翻自docbao.vn）

圖文／鏡週刊

越南一名人妻近日分享一段自身故事，她的老公每天睡覺都要抱著一個布娃娃，而且磨到又爛又髒，老公堅持不清洗也不更換，讓該名人妻起疑「案情不單純」，果然調查到最後，結果讓人驚了。

這名人妻說，老公很喜歡這個大象布娃娃，每天晚上都要抱著它才能入睡，抱娃娃的時間可能比抱老婆還要多。人妻說，這隻娃娃被他磨得又爛又髒，於是她向老公建議，可以幫他洗乾淨，或者換一隻新的，但老公堅持不肯。

於是乎人妻覺得「案情不單純」，隨後把大象娃娃拿來拆解。一開始，人妻從娃娃裡掏出一條毛巾，然後一直掏一直掏，最後竟然掏出一疊鈔票，很明顯老公把私房錢放在布娃娃裡，並且每天抱著睡覺，但最終還是被老婆發現。

人妻拉出毛巾。（翻自docbao.vn）

▲人妻拉出毛巾。（翻自docbao.vn）

慢慢拉。（翻自docbao.vn）

▲慢慢拉。（翻自docbao.vn）

咦！（翻自docbao.vn）

▲咦！（翻自docbao.vn）

私房錢出現。（翻自docbao.vn）

▲私房錢出現。（翻自docbao.vn）

人妻已掏空。（翻自docbao.vn）

▲人妻已掏空。（翻自docbao.vn）

人妻的故事傳開後，網友們紛紛直呼：「不要耍小聰明，枕邊人更聰明」、「老婆果然都很會找錢」、「我要趕快回去看看我的私房錢有沒有被發現。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

更多鏡週刊報導
【震撼片】渣男大生劈腿8女　下場太驚世！被抓包現場秒變「萬人多P運動大會」
【有片】藝術或情色！她全裸3天表演「籠中女優」　大方任人看她痴狂動作
曾靠這招讓百視達收攤　Netflix宣布終止「郵寄DVD服務」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
三上悠亞拍到崩潰大哭　番號起底！導演、男優都被封殺
快訊／變電箱被雷劈中爆炸！民眾冒雨拿滅火器撲滅
快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐
塵爆奪15命！八仙免賠原因曝
股民注意！「這22檔」列入注意股
周曉涵捲「周孝安離婚風波」首露面　曝私下對話
快訊／下班注意！14縣市發布大雨特報
快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車　盧秀燕出手了
徐乃麟愛孫首亮相！　悲曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

老公睡覺都抱著大象娃娃！人妻疑「案情不單純」...結局驚呆她

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

老公睡覺都抱著大象娃娃！人妻疑「案情不單純」...結局驚呆她

中國約見「日本外交官」關切G7聲明　汪文斌：世界需要不同價值觀

「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

味全龍採用少見「雙首席模式」　葉總靈感來自美式足球

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

社宅跳票！執政8年「達成率12%」　趙少康：蔡英文對不起年輕人

中原大學迎全大運　校友邱秋林捐款500萬「實英運動場」亮相

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

秀出你的散熱器！日本業者為CPU風扇打造專用展示架

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

新奇熱門新聞

老公睡覺抱布娃娃！人妻疑「不單純」...結局驚呆

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

世界第一AV女神曝光新男友是他！

與105名女子結婚！「大渣男」登金氏世界紀錄

2女住戶互相扭打！她打到內外褲都失蹤「露下體」

潑水玩瘋！F奶妹被掀衣露點瘋傳

豆漿當水喝　男子胸部變D罩杯

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

鞋子灰綠vs粉白？吵2年真相曝光了

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

更多熱門

相關新聞

桃園保大辦公室驚傳查獲毒品　4員警被帶走偵訊

桃園保大辦公室驚傳查獲毒品　4員警被帶走偵訊

警局辦公室驚傳搜出毒品！本刊接獲爆料，桃園市警察局保安大隊今（19日）上午遭調查局桃園市調查處派員搜索，在辦公室內查獲毒品，有4名員警被請至市調處偵訊。

攝理教教主製「裸女俑」　正妹全身塗石膏險窒息

攝理教教主製「裸女俑」　正妹全身塗石膏險窒息

3.5噸大象跌倒爬不起來！痛苦躺地想自救

3.5噸大象跌倒爬不起來！痛苦躺地想自救

曾格爾約「親愛的」泡湯　和富商偷情行程全曝光

曾格爾約「親愛的」泡湯　和富商偷情行程全曝光

人在做iPad在看！曾格爾教戰富商掩不倫　正宮全掌握

人在做iPad在看！曾格爾教戰富商掩不倫　正宮全掌握

關鍵字：

布娃娃鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

下載APP「霜淇淋免費吃」

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面