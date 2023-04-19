老公睡覺都抱著大象娃娃！人妻疑「案情不單純」...結局驚呆她

▲老公堅持不清洗也不更換這個又爛又髒的大象布娃娃。（翻自docbao.vn）

圖文／鏡週刊

越南一名人妻近日分享一段自身故事，她的老公每天睡覺都要抱著一個布娃娃，而且磨到又爛又髒，老公堅持不清洗也不更換，讓該名人妻起疑「案情不單純」，果然調查到最後，結果讓人驚了。

這名人妻說，老公很喜歡這個大象布娃娃，每天晚上都要抱著它才能入睡，抱娃娃的時間可能比抱老婆還要多。人妻說，這隻娃娃被他磨得又爛又髒，於是她向老公建議，可以幫他洗乾淨，或者換一隻新的，但老公堅持不肯。

於是乎人妻覺得「案情不單純」，隨後把大象娃娃拿來拆解。一開始，人妻從娃娃裡掏出一條毛巾，然後一直掏一直掏，最後竟然掏出一疊鈔票，很明顯老公把私房錢放在布娃娃裡，並且每天抱著睡覺，但最終還是被老婆發現。

▲人妻拉出毛巾。（翻自docbao.vn）

▲慢慢拉。（翻自docbao.vn）

▲咦！（翻自docbao.vn）

▲私房錢出現。（翻自docbao.vn）

▲人妻已掏空。（翻自docbao.vn）

人妻的故事傳開後，網友們紛紛直呼：「不要耍小聰明，枕邊人更聰明」、「老婆果然都很會找錢」、「我要趕快回去看看我的私房錢有沒有被發現。」

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