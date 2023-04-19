男性結紮後「還要射15-20次排空精子」　要無套先做1事

▲醫師喊，「當紮男，不要當渣男！」（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師高銘鴻表示，男性結紮後，體內仍有部分的精子殘留，得射精15~20次才能「全數排空」；最好在結紮後的3、4個月內，找時間做精液分析，確認沒任何精子後，再安心進行無套性行為。

「當紮男，不要當渣男！」高銘鴻18日在臉書提到，男性結紮是透過手術，將男性的輸精管（Vas deferens）切斷、打結，以阻擋精子融入精液裡，因此結紮後的性行為仍然可以正常射精，但是精液裡並沒有精子存在。

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▼男性結紮大哉問。 （圖／翻攝「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科」臉書）

高銘鴻指出，基本上男性結紮並不會帶來什麼嚴重的後遺症或不適，許多人可能擔心結紮會影響性能力，但其實手術所截斷的輸精管，不會影響到睪丸分泌睪固酮（Testosterone），也不會傷到陰莖的神經，因此不會有不舉、早洩等性功能障礙的問題。

高銘鴻說，對於沒有生育計畫的男性來說，結紮的好處包括「快速、安全、省錢」。他也提醒，結紮手術完成並不會立即獲得避孕效果，由於體內仍有部分的精子殘留，結紮後仍需要射精15~20次，才能將其全數排空。

高銘鴻表示，為了保險起見，最好在結紮後的3~4個月內，找時間做精液分析，確認精液裡沒有任何精子後，再安心進行無套性行為。