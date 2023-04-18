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脫口罩還是要注意流感！上周增12例重症、5.1萬人就醫「雙創新高」

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

天氣逐漸轉熱，但流感威脅仍在！疾病管制署今（18）日公布上周國內新增12例流感併發重症個案，且因類流感掛門急診的就診人次達到5.1萬，雙創今年新高紀錄。疾管署副署長羅一鈞表示，今年流感疫情壓平，起伏波動會再在連假等人潮聚集情況後出現，疫情是否會繼續往上還是反轉下去，還要再觀察。

疾管署疫情中心主任郭宏偉今(18)日表示，上週門急診類流感就診人次上升至51,083人次，較前一週上升且高於連假前，可能因連假期間人群接觸影響，整體趨勢高於前3年同期；近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒仍以流感病毒為多，其次為腺病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。

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疾管署防疫醫師許仁毓說明，上週新增12例流感併發重症病例(6例A型H3N2、6例A型H1N1)，年齡介於40至80多歲，為9例男性、3例女性，發病日介於4月5日至4月14日，其中有11例分別具糖尿病、心血管疾病、慢性肺病、腎臟疾病、癌症、氣喘、肝臟疾病等慢性病史，10例未接種本季流感疫苗。

▲▼疾管署防疫醫師許仁毓。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師許仁毓。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞表示，流感單周就診5萬多人次，還有新增12例重症，都是今年最高。其實今年冬天流感沒有進入到很高的波鋒，疫情被壓平就會分布在連假之後，因為人潮聚集引起一波疫情起伏波動，目前觀察流行型別還是H3N2與H1N1共同流行的情況，還要看疫情是否有產生變化，讓疫情繼續往上，或者反轉下去，都還要持續觀察。

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年4月17日流感併發重症病例累計90例(70例A型H3N2、15例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占44%)，90%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史；其中死亡17例(15例A型H3N2、1例A型H1N1、1例B型)，88%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。

疾管署提醒，自4月17日起口罩政策鬆綁，由民眾自主決定配戴口罩，不再強制，惟目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

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