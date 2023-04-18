女歌手、辣模遭「封嘴割喉」死！最後訊息內容曝　生前已知將遇害

▲厄瓜多有3名女子被割喉殺害後，遺棄在埃斯梅拉達斯省的河邊。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

厄瓜多日前有3名年輕女歌手和模特兒被割喉殺害後，遺棄在埃斯梅拉達斯省的河邊，手法之殘忍震驚社會。如今，死者們生前發出的最後一封簡訊內容也陸續被公開，可見這幾名女子生前已隱約感受到自己即將陷入危機，而這些訊息或許能為警方提供關鍵線索。

據《太陽報》報導，厄瓜多22歲的模特兒娜耶莉（Nayeli Tapia）、21歲女歌手尤莉安娜（Yuliana Macias），以及19歲女大生丹尼絲（Denisse Reyna）4月4日相約到海灘遊玩，不料3人卻從此失去了蹤影。即使家屬當晚向警方報案，也無法查出她們是否有和別人相約見面。

2天後，埃斯梅拉達斯河岸（Esmeraldas River）的漁民發現狗不斷嗅聞地面，而且地底也傳來一股惡臭，好奇挖開後驚見遺體，於是立即報警。警方指出，這幾名女孩當時身著泳裝，手被綁起來，嘴巴也被封住，最後更慘遭割喉殺害，懷疑她們生前曾被恐怖虐待，因此立即展開調查。

監視器拍到，3女生前曾和另2名男子見面，因此警方不排除她們的死和這2名男子有關，而且調查人員推測，3名女子可能是5日在基寧德縣（Quininde）的馬林皮亞（Malimpia）農村被殺。當局還找到了一輛用來載送3女前往該處的車輛與一支手機，希望能幫助早日偵破案件。

最近，娜耶莉的妹妹也公開她生前傳送的最後一封訊息內容，只見娜耶莉在4日晚間11時10分給妹妹發去了定位，還告訴妹妹她只是為了以防萬一才傳了這封簡訊。另一名19歲女大生丹尼絲也曾在事發前傳訊息給朋友，告訴對方自己感覺有什麽事情可能要發生了，但如果她遭遇了什麽事，她希望朋友們知道自己很愛對方。

從上述2封訊息內容可見，這幾名女子當時已對自己的人身安全存有疑慮，因此這些訊息或許可以成為警方的關鍵線索。報導稱，娜耶莉發給妹妹的定位正是3名女子的遺體最後被發現的地方。