赴緬追愛「靜宜女」氣場怪！　同學揭私下為人：沒來也無人發現

▲靜宜女大生拒絕回台。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）



記者崔子柔／綜合報導

靜宜林姓女大生在3月底傳出失蹤，後續被查到她已飛往緬甸，又進一步查出她是去找男友、已經在當地工作，且不願意回台灣，近幾日多數網友認為，不需要再花資源在林女身上，也有自稱同班同學的女子指出，林女私下表現很怪，事情會發展到這樣也不意外。

林女的案件在Dcard上有多篇討論文，一名靜宜大學的女子則留言指出，她是林女的同班同學，一開始發生這種事，很多人是抱持關心的態度，也讓很多老師和相關人員很忙，大家都希望她平安無事。

現在事情發展到林女本身不願意回台，該名同學則說，「我也不意外」，並稱林女平時就幾乎完全不會和人接觸，也很少看到她跟人說話，大概班上9成同學不會注意到她有沒有來上課，所以她遇到什麼人或什麼事也不會有人了解。

▲網友自稱是林女同學，揭露其上課情況。（圖／翻攝自Dcard）



該名同學表示，林女除了邊緣還讓人「感覺很怪」，散發的氣場和臉色、穿著都會讓她忍不住想，林女的家人或之前的朋友是否沒在關心她，「看情況她似乎也不是被逼迫的，希望她如果回台灣之後能積極向上一點生活」。

昨（13）日有網友轉發林女確定不回台灣、目前在緬甸公司從事行政工作，還有在緬甸KTV畫面等內容的新聞到Dcard，不少網友則認為，「好不容易找到了人，結果對方不回來，一齣鬧劇葬送掉未來對其他受害者的營救機會」、「浪費兩國多少資源、人力」、「不想回來就別回來，把救援的社會資源留給真正需要的人吧」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

