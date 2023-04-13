4／17確定搭車脫口罩！王必勝教原則：僅醫療機構要戴「其餘皆自主」

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

國內疫情在清明連假後穩定處於低點，指揮中心確定4月17日起口罩第三階段鬆綁，搭捷運、公車等交通運輸工具可以不用強制戴口罩。有鑑於民眾對規定仍有點混亂，指揮中心指揮官王必勝今（13）日重申原則，下周起「規定要戴的就是醫療機構」，其他地方都是自主戴。

指揮中心7日宣布，如疫情穩定，4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具時改「建議」戴口罩，要求全程戴口罩場所只剩下「醫療照顧機構」與「救護車」2個場域。王必勝今日進一步提到，上周疫情趨勢，現在是併發症中重症病與死亡通報都是持平，目前新冠在社區呈現低度流行，持平穩定。

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王必勝說，有些民眾反映不清楚新規則，他簡單說明，現在規定要戴的地點就是醫療長照機構，其他都是自主佩戴。當然自主戴的範圍內還有一些屬於建議，包含有咳嗽、呼吸道症狀、年長者等、人潮眾多空氣流通不好的場所，還有公共運輸等。

▲指揮中心說明4/17起搭乘公共運輸改為「建議」戴口罩。（圖／指揮中心提供）

指揮中心自4月17日實施以下公共運輸戴口罩放寬之通案性規定，相關說明如下：

一、於以下指定場所之室內空間須按規定全程戴口罩。包括：

(一)醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構(詳如附件)。

(二)救護車。

得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

二、下列特殊情境建議要戴口罩：

(一)有發燒或呼吸道症狀。

(二)年長者或免疫低下者外出時。

(三)人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。

(四)與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。

(五)搭乘公共運輸交通工具及特定運具(復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車)時。

三、其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

四、上述放寬措施為通案性規定，相關細節得另依主管機關規定辦理。

指揮中心強調，將持續運用確診(併發症)通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數、住宿式機構陽性率及變異株監測等多元指標掌握疫情變化。也提醒民眾仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。並籲請尚未完整接種COVID-19疫苗的民眾，儘速完成接種，保護自身及親友健康。

