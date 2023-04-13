陸將實施新《徵兵工作條例》　以大學生為重點徵集對象

▲解放軍。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新修訂的《徵兵工作條例》將於5月1日實施，將突出高素質兵員徵集，堅持以大學生為重點徵集對象，並可對高校直接分配徵兵任務，建立大學生和有特別要求的兵員徵兵任務統籌機制。

根據《解放軍報》報導，中共中央軍委國防動員部透露，此次修訂，主要基於3個方面考慮：一是貫徹落實黨中央決策部署的具體舉措。二是適應國防和軍隊深化改革的必然要求。三是徵集高素質兵員的現實需要。

國防動員部提到，近年來，隨著軍隊機械化、信息化、智能化「三化融合」的加速推進，如期實現建軍一百年奮鬥目標，全面建成世界一流軍隊，迫切需要徵集更多優秀青年參軍入伍，為軍隊源源不斷輸送新鮮血液，「通過修訂《條例》，進一步健全完善徵兵工作機制，為實現軍事人員現代化奠定堅實基礎，為實現黨在新時代的強軍目標提供人才支撐。」

國防動員部指出，新修訂的《條例》突出高素質兵員徵集，堅持以大學生為重點徵集對象，明確優先保證大學畢業生和對政治、身體條件或者專業技能有特別要求的兵員徵集；規定對高校可以直接分配徵兵任務，並建立大學生和有特別要求的兵員徵兵任務統籌機制；明確大學在校生、應屆畢業生可在入學前戶籍所在地或者學校所在地應徵。

國防動員部還說，新修訂的《條例》將健全完善高素質兵員遴選機制，更加注重與部隊需求精準對接，增加對新兵體能、心理、軍事職業適應能力等方面的綜合考察，實施量化擇優定兵，「為滿足部隊主戰關鍵崗位人才需求，明確退役士兵本人自願應徵並且符合條件的，可以批准再次入伍，優先安排到原服現役單位或者同類型崗位服現役；具備任軍士條件的，可以直接招收為軍士。」

另外，此次修訂也對「戰時徵集」有了新的規定，國防動員部解釋，為保障部隊正常兵員更替和戰時兵員補充需要，《條例》參照各國通行做法，承接國防法、兵役法等法律法規，專設一章對戰時徵集問題進行規範，「明確國家發布動員令或者國務院、中央軍委依法採取國防動員措施後，各級人民政府和軍事機關必須按照要求組織戰時徵集。」

國防動員部強調，戰時根據需要，國務院、中央軍委可以在法律規定的範圍內調整徵集公民服現役的條件和辦法，可以重點徵集熟練掌握軍事技能的退役軍人，補充到原服現役單位或者同類型崗位，確保快速形成戰鬥力，「同時，為保證戰時徵集的兵員快速按時補充到位，明確從事交通運輸的單位和個人，應當優先運送戰時徵集對象；其他組織和個人應當為戰時徵集對象報到提供便利。」