一陣風就起紅疹發癢！患者1原因湧現門診　美女醫曝解方

▲高珮菡警示近期許多民眾受「毛毛蟲皮膚炎」困擾。（圖／翻攝自Facebook／皮膚科日常菡養 高珮菡醫師）



記者崔子柔／綜合報導

皮膚科醫師高珮菡昨（12）日在粉專《皮膚科日常菡養 高珮菡醫師》分享，春天來臨，越來越多人開始上山踏青，加上前陣子清明掃墓，「毛毛蟲皮膚炎」開始大量出現在門診。

高珮菡提到，朋友帶孩子去公園玩，「一陣風吹來，兒子就癢了起來，回家就全身紅疹了」，這就是毛毛蟲身上的纖毛沾附到衣服上造成。

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▲高珮菡分享案例。（圖／翻攝自Facebook／皮膚科日常菡養 高珮菡醫師）



高珮菡指出，毛毛蟲皮膚炎正式診斷稱做丘疹樣蕁麻疹（papular urticaria），是毛毛中身上的纖毛造成，牠們主要棲息在樹木草叢中，常見的病灶有和蟲體接觸造成的長條形濕疹樣變化，或是和纖毛接觸後出現無規則散佈的紅色丘狀癢疹。

高珮菡建議，到戶外踏青時應穿著長袖長褲，減少暴露部位，如果看見毛毛蟲爬在身上或衣服上，可以用帽子輕輕拍落，並更換衣物避免纖毛繼續接觸皮膚。

高珮菡說，雖然像蕁麻疹等皮膚症狀大多在1至2週就會逐漸痊癒，但紅疹通常搔癢難耐，除了外用類固醇藥膏的使用，醫師也會視情況開口服抗組織胺或是類固醇，讓過敏的免疫反應能趕快停下來。