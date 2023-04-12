陸出現首例人類染H3N8死亡個案！羅一鈞：已提升旅遊疫情警示

▲廣東省56歲女子是迄今已知感染H3N8亞型禽流感的第3人。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸出現全球首例人類感染H3N8禽流感死亡個案，我疾病管制署今（12）日說明，針對中國大陸多省發生新型A型流感疫情，我國已發布旅遊疫情警示並提升至第二級，也包含本次出現死亡個案的廣東省。我國持續監測國際疫情並提醒醫師及有症狀民眾注意相關旅遊史、接觸史。





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▲新型A型流感旅遊疫情建議等級第二級國家地區。（圖／翻攝自疾管署）

世界衛生組織（WHO）11日表示，中國廣東省一名56歲女子今年2月感染H3N8禽流感後，出現嚴重肺炎症狀，最終於3月16日病逝。這是全球第一起人類感染H3N8死亡的個案，依據世衛目前評估，這個病毒人傳人的風險不高。

人類感染禽流感病毒被歸為新型A型流感。疾管署副署長羅一鈞說明，目前H3N8尚無人傳人案例，全球三例均為中國通報個案，均與禽類接觸有關。

針對中國大陸近期出現新型A型流感病例省份已經列為第二級警示（Alert），包含甘肅省、河南省、山西省、浙江省、湖北省、江西省、四川省、重慶市、廣西壯族自治區、貴州省、江蘇省、湖南省、福建省、廣東省、安徽省等，其他省市列為第一級注意（Watch）。

疾管署提醒，國人前往中國大陸各省市時，應落實「5要6不」原則，5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場/展銷場。

返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。