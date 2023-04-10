牛隻闖國8急奔慘遭撞死！釀2車事故1人傷　牛主人神隱警查追中

▲國道8號西向1.6公里處，9日晚上發生牛隻誤入國道被車撞死，肇事車輛再撞及另部小客車，造成1人受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道8號西向1.6公里處，9日晚上9時50分許發生1起交通事故，65歲林姓男子駕駛自用小客車行經該處時，竟撞上1頭牛，車子失控再撞23歲葉姓男子所駕的小客車，該頭牛當場慘死，林男車頭嚴重毀損，車上59歲劉女受傷，肇事人無酒駕。

國道警察局第四大隊指出，4月9日晚上9時50分許在國道8號西向1.6公里處，林姓男子原行駛外側車道，疑因未注意車前狀況撞擊牛隻後，再碰撞行駛內側車道由葉男所駕駛之自小客車而肇事，本起事故造成林男車上乘客劉女1人受傷，各車駕駛人無飲酒情形，由新市分隊依規定處理。

國道警察第四大隊藉此呼籲用路人，開車務必要隨時注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。另有關牛隻誤上國道部分，已請台南家畜相關單位協助追查牛隻來源，以通知飼主到案說明，釐清相關肇責，並依違反道路交通管理處罰條例第84條規定疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣3百元以上6百元以下罰鍰。

據了解，案發前有民眾發現該隻牛誤入國道，從新吉工業區那段即逆向奔跑，民眾有馬上報警，但是還是來不及避免這場意外憾事。