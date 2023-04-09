高雄大貨車翻覆滿車木頭散落　六龜台27線封閉5小時清理

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名57歲的鄭姓男子，8日開著大貨車載運疏伐撫育木頭，行經六龜區台27線1k處，整輛貨車突然側翻並橫跨佔據雙向車道，警方獲報趕抵現場，因事故地點為通往六龜及南橫主要道路，隨即疏導車輛改走高133線，道路封閉約5個小時，才恢復雙向通行。

▲鄭姓男子駕駛大貨車，載運疏伐撫育工作的木頭，行經六龜區台27線1k處，不明原因側翻覆倒地。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起車禍事故發生在8日上午11時許，鄭男駕駛大貨車載滿林務局外包疏伐撫育工作之木頭，行經台27線1k處，不明原因導致貨車翻覆，所幸無波及其他車輛及人員，因事故地點散落滿地的木頭，經通知拖吊車到場進行車輛移置、木頭拖吊及路面清洗等工作，該路段道路在16時30分恢復雙向通行。

警方表示，鄭男無酒駕行為，至於車禍事故發生的原因仍待查證，鄭男經119救護人員檢傷後，僅輕微擦傷，並無大礙，自行就醫便返家休養。

▲鄭姓男子駕駛大貨車，載運疏伐撫育工作的木頭，行經六龜區台27線1k處，不明原因側翻覆倒地，造成道路封閉約5小時。（圖／記者吳世龍翻攝）

六龜分局長何正光表示，事故地點位於通往南橫及六龜市區的主要道路上，警方立刻在高133線與台27線路口以及台20線與27線路口設立攔停點，疏導往來車輛改走高133線，才未造成車輛迴堵情形。