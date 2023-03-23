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世界十大寶藏第5名！荒淫「海盜港口」地點曝光　最終1原因沉沒

現實生活中，牙買加的皇家港曾是海盜們的「合法基地」，甚至排名為世界十大寶藏的第五位。（圖／Pixabay）

▲現實生活中，牙買加的皇家港曾是海盜們的「合法基地」，甚至排名為世界十大寶藏的第五位。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

電影神鬼奇航是描述以海盜船長傑克史派羅（強尼戴普飾演）的傳奇經歷為主線的一系列海盜歷險故事，而在現實生活，牙買加的皇家港，又稱為羅亞爾港（Port Royal ）曾是這些海盜們的「合法基地」，甚至排名為世界十大寶藏的第五位，不過皇家港卻因為一場天災而消失在大海之中。

現實生活中，牙買加的皇家港，又稱為羅亞爾港（Port Royal ）曾是海盜們的「合法基地」，甚至排名為世界十大寶藏的第五位。（圖／翻攝自推特）

▲現實生活中，牙買加的皇家港，又稱為羅亞爾港（Port Royal ）曾是海盜們的「合法基地」，甚至排名為世界十大寶藏的第五位。

中、南美洲在16、17世紀時是西班牙的天下，殖民強盜搜刮了大批金銀財寶，一船船運回歐洲。與此同時，歐洲一些亡命之徒更成為海盜，在美洲沿海搶劫過往商船，由於英國嫉妒西班牙掠奪巨額財富，於是慫恿海盜專門襲擊西班牙的船隻，英國政府為此將牙買加島東南岸的皇家港作為這些「合作」海盜的基地，因此，皇家港成了歷史上海盜船隊的天堂，海盜的首都。

這些加勒比海盜崛起後，許多顯赫的牙買加地主和商人都想在這個加勒比海盜猖獗的港口分一杯羹，並靠著從西班牙人身上奪得的財物來致富。整座皇家港成了海盜戰利品交易的市集，至1660年代晚期，這個擁有6千人居住的皇家港成了一座繁榮又沒王法的城鎮。

在全盛時期，皇家港是美洲大陸除了波士頓（Boston）外規模最大、最繁榮的市鎮。不過這些地主或商人並沒有因為這些商貿活動而滿足，他們陸續在這裡開設酒館、妓院和賭場，這些商家彼此競爭，想方設法從海盜身上撈到到更多油水。這座城鎮可說是狂歡天堂，水手的夢想之地，未料這些人卻想都沒想到，荒淫目無章法的皇家港，最後竟是遭到上天一記重大懲罰。

1692年6月7日上午，皇家港的人們一如往常「馬照跑舞照跳」，在上午11點40分，此時一波較輕微的地震襲擊了皇家港，接著劇烈的晃動襲來，幾分鐘內鎮上建築開始崩塌，皇家港北部直接沉入海中，碼頭也隨之沒入海裡，數千人受困於瓦礫之中，或是在隨後遭到海嘯吞噬溺斃。

當天大約有2千人喪命，後來有許多人死於傷病，之後這座城鎮未能復原，1702年又發生一場大火摧毀原本的重建進度。1722年，地震再次襲來，這座城也就此遭到遺棄，餘下的斷垣殘壁也漸漸覆蓋於沙堆之下，不少人人就認為，這是上天對荒淫無度的皇家港進行了最後審判，來到90年代，來自美國德州的專家準確找到皇家港的沉沒地點，專家發現99%的寶藏仍沉在海底，而牙買加官方和專家合作，打算陸續打撈起這些寶藏。

1692年6月7日上午，皇家港遭受地震襲擊，幾分鐘內鎮上建築開始崩塌，皇家港北部直接沉入海中。（圖／翻攝自推特）

▲1692年6月7日上午，皇家港遭受地震襲擊，幾分鐘內鎮上建築開始崩塌，皇家港北部直接沉入海中。

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