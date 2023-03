29歲韓裔女「冒充高1新生」混入學！　上課4天才被識破

記者張方瑀/綜合報導

美國一名29歲韓裔女子偽造出生證明,申請進入紐澤西州一間高中就讀,結果才開學4天˙就被識破身分,而她的律師供稱,女子才剛離婚加上與家人分隔兩國,精神上大受打擊,所以為了重溫高中住校時的幸福生活才會做出此舉。

根據《鏡報》報導,現年29歲的申惠晶(Hyejeong Shin)從高中開始就在美國就學居住,而她今年1月用假的出生證明冒充15歲的高一新生,前往紐澤西州的紐布倫瑞克(New Brunswick High School)註冊,結果順利矇騙過關,直到開學4天後才被校方發現。

Hyejeong Shin was 29 when she enrolled in a New Jersey high school using what the police said were falsified documents. On Monday she entered a not guilty plea to charges that a prosecutor said carry a maximum penalty of five years in prison.https://t.co/pOpkfxCaG5