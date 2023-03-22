背包狂人劈腿登山女神！　遭控攀降前女友住處偷竊400萬

▲背包狂人創辦人劉尚燁受訪表示，與前女友之間都是誤會，絕無涉及家暴與偷竊，也未與曾格爾交往。（圖／CTWANT提供，下同）

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軍規戶外用品店「背包狂人」創辦人劉尚燁形象陽光、健康，有讀者爆料指出，劉男不但腳踏兩條船，在與女神級前女友交往期間竟劈腿追求涉不倫戀的「登山女神」曾格爾，還涉嫌從大樓攀降，偷竊前女友價值400多萬的名牌精品包被報警提告，以致他辛苦塑造的正面形象全部崩壞。

外表陽光的劉尚燁總是能吸引許多女孩注意，風流情史不斷。在登山界也頗有名氣，近期傳出他與之前話題不斷的登山女神曾格爾交往，令人驚訝。但也有消息傳出，劉男在追求曾格爾的同時仍跟另一名女神級前女友藕斷絲連，最後才因曾格爾介入而不歡而散。

今年33歲的劉尚燁在美國出生，回台後19歲就提前入伍服役，不但成為兩棲蛙人，還加入水中爆破大隊官拜中士。退伍後開始接觸登山、野外求生等活動，並創立「背包狂人」軍規戶外用品專賣店，不僅透過網路線上販售，2年內還擴展3家實體店面，陽光健康的形象讓他時常受邀上網路、電視節目。

劉男與前女友雖因曾格爾而分手，但兩人間的故事卻未就此喊停。他在與前女友分手後，竟趁前女友出國，使用自己在軍中所學的特戰技能，從前女友住家16樓頂以攀降方式從陽台潛入前女友家中偷取現金、名牌精品包、行李箱等價值400多萬元的物品，前女友發現後，氣憤的向警局報案提告；由於劉男大動作在外牆攀降，鄰居還誤以為是清洗大樓外牆人員，抱怨他弄壞盆栽。

▲劉尚燁以垂降的方式進入前女友住處，鄰居還誤認為他是清洗外牆人員，並抱怨弄壞盆栽。

對此，劉尚燁前往警局製作筆錄後受訪表示，因與前女友有糾紛，所以前女友對他提出許多不實指控，之前與前女友交往期間，多次向女方提出分手遭到拒絕，她甚至踹門進入自己住處，並朝自己攻擊，都是因為節慶未邀請女方，甚至去年耶誕節在未邀請前女友下，與友人在家中用餐，女方還以玻璃瓶砸破門，傷害所邀請的客人，所以他才會不斷對前女友提出分手。

劉男強調「絕對不可能對女方有暴力傾向」，因為自己是特種部隊出身，深知出手傷人將會造成非常嚴重後果，所以不會對任何女性有暴力傾向；對於從女方家中竊取物品，劉男則稱，是拿回自己放在女方那裡的攝影器材、衣物，拿回家中後，再把前女友放在家中的物品放入行李箱內，並通知前女友過來領取，隨後就返回工作崗位。

劉男詫異地說，沒想到前女友向警方提出竊盜告訴，但自己確實將行李箱放在自家院中，要女方前來拿取，對此感到非常難過，並且強調自己是使用女方給的鑰匙以及門禁卡進入女方家中。最後他強調自己並未對前女友動手，並有影像證明是女方來家中拉扯自己，才會造成傷勢，絕對沒用自己雙手施暴。

▲劉尚燁涉嫌偷取總價400萬元各式女用精品包，遭其前女友提出竊盜告訴。

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