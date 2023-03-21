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【廣編】2023世界睡眠日睡出健康　睡眠困擾與健康影響大調查

▲▼席夢思,睡眠品質。（圖／席夢思提供）

▲倡導美眠的台灣席夢思公司與「台灣睡眠醫學學會-大眾教育委員會」聯手展開「2023睡眠困擾＆健康影響大調查」。

圖、文／席夢思提供

2023年世界睡眠日的主軸是「2023 • 睡出健康」（Sleep Is Essential for Health）。持續倡導美眠的台灣席夢思公司與「台灣睡眠醫學學會-大眾教育委員會」聯手展開「2023睡眠困擾＆健康影響大調查」，對台灣人的睡眠困擾進行了解。

在此次的大調查中，有超過95%的人認同睡眠對整體生活品質的是重要甚至非常重要的，且同意睡眠與健康有密切相關。矛盾的是，只有4成不到的人，認為自己的睡眠品質是好的，更有12.8%的人長期受到不良睡眠影響。

調查中有近兩成的受訪者會使用安眠藥幫助入睡，這也與衛福部健保署官方統計數字-台灣每5人就有一人吃安眠藥的情況相吻合。值得重視的是，其中每週使用3次以上的規律安眠藥物使用者，更接近5%。

若檢視各個改善睡眠方式的成效，以更換床寢用品來助眠者，38.8%的人表示睡眠品質改善很多。專家們建議大家要更重視睡眠的環境，不妨試著更換優質的床寢用品，好的床寢用品、優質的睡眠環境與規律的運動，更能立竿見影提升睡眠品質。

本次調查為了呼應台灣睡眠醫學學會、睡眠321網站，席夢思公司特協同知名瑜珈老師示範助眠瑜伽影片、知名網紅宅女小紅、Spotify席夢思精神的助眠音樂，與Simmons® 席夢思「美眠所Nap Lap」共同倡導的「睡出健康」的理念，希望大眾都能擁有高品質舒適的美眠！

睡眠321網站：http://sleep321.com.tw/

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