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台宏邦誼生變導火線　「帕圖卡水壩案」糾葛10餘年

▲▼宏都拉斯水壩「帕圖卡3號」（Patuca-3）。（圖／翻攝自Facebook／Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)）

▲宏都拉斯水壩「帕圖卡3號」（Patuca-3）。（圖／翻攝自Facebook／Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)）

文／中央社

台宏邦誼生變，導火線「帕圖卡水壩案」糾葛10餘年。台電報告顯示，台灣在扁政府時期原擬建案投資，馬政府時期預算遭立院否決撤案，宏國轉與中國水利水電公司合作，中國自此掌握宏國水電基建命脈，台灣漸遭邊緣化。

回顧當年，與扁政府敲定合作案的宏國總統賽拉亞（Manuel Zelaya），是現任宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）的夫婿，此案胎死腹中也讓該家族對台態度丕變。賽拉亞2007年曾在聯合國大會總辯論以「台灣共和國」稱呼中華民國，力挺以台灣國名加入聯合國，與如今多次表態親中的立場迥異。

根據台電駐宏國電力技術團在「公務出國報告資訊網」的報告指出，「帕圖卡3號」（Patuca-3）原是台電配合政府外交政策推動的投資案，協助友邦宏國開發水力電源以鞏固邦誼，「但該案雖經政府同意實施，因預算未獲立法院同意，故中止推動」。

台電駐宏團報告指出，嗣後台宏政府同意重新界定台電在Patuca-3計畫的角色為「技術提供者」，但2010年9月，宏國突然與中國水利水電公司（Sinohydro）簽署協建水力發電廠的合作備忘錄，中水除承攬建造 Patuca-3工程，並協助宏國向中國工商銀行融資，以取得建廠資金。

台電駐宏團報告指出，2011年宏國與中國簽訂架構協議草案，中水推翻原先台灣贈予宏國的設計案，改由中國重新規劃並開始動工，因施工與資金均掌握在中國，宏國國營電力公司（ENEE）在該案自主性逐漸降低，對於是否需要台灣技術協助宏方也一直避談，評估「宏國似已放棄台灣所提技協案，當中不排除有中水因素」。

台電駐宏團報告結論並直言，由Patuca-3例子可知，中國在宏都拉斯影響力漸增，中水公司駐地經理經常出入宏電、受到重視，台灣電力團相形之下遜色不少，從這小處即可了解，台灣面臨的外交難題與外交人員處境。

台電駐宏團報告結論並直言，由Patuca-3例子可知，中國在宏都拉斯影響力漸增，中水公司駐地經理經常出入宏電、受到重視，台灣電力團相形之下遜色不少，從這小處即可了解，台灣面臨的外交難題與外交人員處境。

此一援助案在2008年政黨輪替後生變，根據立法院議事紀錄指出，2009年3月，立院經濟委員會邀請經濟部、台電列席，質疑Patuca-3案需耗資3億多美元（約110億元台幣），面對國內外金融海嘯、經濟蕭條情勢下，台電又大幅虧空，多位立委發言反對繼續執行。

根據立院第98卷第12期公報紀載，經濟部當時答詢表示，經部立場僅就商業考量，但外交方面需徵詢外交部意見。時任台電董事長陳貴明明確指出，近期才與外交部開會，「他們從外交方向看，仍希望繼續進行。」

立院公報紀錄指出，國民黨立委丁守中當時在質詢中表示，兩岸已外交休兵，他「從相關高層那邊聽到，很多國家向台灣需索大額經費，我們對這些要求都是相應不理，也照樣沒有斷交，或是改和中共建交」。

最後Patuca-3案因預算未獲立院通過而撤銷，維基百科對Patuca水壩計畫的描述，提到興建過程曾面臨兩次挫敗，其中一次是1990年代受颶風影響，另一次就是因台灣撤案。

帕圖卡（Patuca）是宏都拉斯主要河流，宏國規劃分階段興建水電工程，在Patuca-3完成後，宏國預期在今年到2026年間推動Patuca-2計畫。宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今年1月會晤中國外交部副部長謝鋒，即是為爭取Patuca-2資金。

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