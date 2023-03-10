高雄林園出海口驚見大量魚屍　曝曬一星期「全變魚乾」狂飄惡臭

▲林園出海口驚見大量魚屍。（圖／市議員王耀裕服務處提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林園區汕尾漁港出海口3月1日有民眾發現大量魚群死亡，魚屍曝曬在沙灘上竟無人處理，經過一個禮拜的曝曬飄出陣陣惡臭，民眾氣得向市議員王耀裕投訴，王耀裕昨（9）日邀集海洋局、河川等單位前往會勘，要求有關單位在立即展開清運，並調查魚群暴斃的原因。

▲魚屍經過一個禮拜的曝曬都成了魚乾。（圖／市議員王耀裕服務處提供）

國民黨議員王耀裕接獲民眾投訴，指林園區汕尾港與高屏溪出海口外灘，大批死魚陳屍長達一個禮拜，還是沒人出面清理，王耀裕馬上致電市府，要求第七河川局、海洋局、水利局、環保局等單位到場會勘。

▲市議員王耀裕邀集各單位前往會勘。（圖／市議員王耀裕服務處提供）

王耀裕表示，魚群曝屍的地點在高屏溪與汕尾漁港的交界處，現場有水利局轄管的大排，第七河川局管理的水域、海洋局管理的汕尾漁港防坡堤、消坡塊等構造物，但沒有單位出面處理，讓魚屍曝曬一個禮拜都成了魚乾，發出惡臭，民眾受不了才向他投訴。

▲林園出海口驚見大量魚屍。（圖／市議員王耀裕服務處提供）

王耀裕指出，魚屍若卡在防波堤、消坡塊，很明顯就是海洋局需處理，在水域即由第第七河川局處置，在大排就是水利局，各轄管單位就應各自處理，結果各單位不但沒有互動合作，卻反而互推責任，變成三不管。

▲環保局人員已經展開清運。（圖／市議員王耀裕服務處提供）

據了解，參加會勘七河局、海洋局等單位在現場還互踢皮球，讓王耀裕也動氣，抨擊各單位也可相互代勞清除，因此他要求立即進行清運，事後也要調查魚群暴斃的原因，不能只會推卸責任。

對此，市府海洋局表示，已與環保局聯手派遣人力與車輛將死魚清理，於當日下午4時許完成清除，總計清運210公斤，已將河口沙洲恢復原狀，而這次林園大排魚群死亡事件，經研判係因日夜溫差過大導致魚群死亡，魚屍隨波逐流至高屏溪出海口沙洲堆積，因河川管理權責涉及中央與地方，且分布場域範圍較大，為避免類似情形再次發生，高雄市政府近期將邀請中央及地方權責單位召開會議，確認各單位權責分工區域，以維護當地自然生態環境。